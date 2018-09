«Nadie entendería que el 'caso De Miguel' se solucione con un apaño», advierte el PP La secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández. / Fernando Gómez Los populares creen que el Gobierno vasco trata de 'desactivar' la polémica de la OPE de Osakidetza para «quitar presión al lehendakari» de cara al pleno del jueves KOLDO DOMÍNGUEZ Bilbao Martes, 18 septiembre 2018, 13:28

Además de la reforma del Estatuto de Gernika y el escenario económico, otro gran tema protagonizará el pleno de política general de este jueves en el Parlamento vasco. Los casos de corrupción e irregularidades destapados en torno al Gobierno vasco y el PNV han saltado a la actualidad política vasca y formarán parte del gran debate que marca el inicio de la actividad parlamentaria.

El PP ha adelantado hoy que tanto el 'caso De Miguel' como la OPE de Osakidetza entrarán dentro de su argumentario de esa sesión. Junto al pacto «excluyente y radical» firmado por PNV y EH Bildu para reformar el Estatuto, la necesidad de rebajar la presión fiscal o los malos datos de afiliación de la Seguridad Social o de empleo juvenil, el presidente del partido, Alfonso Alonso, reclamará a Urkullu desde la tribuna más «transparencia» para conocer la realidad de ambos casos.

Según han explicado hoy la secretaria general de los populares, Amaya Fernández, el PP exigirá mayor «rigor, seriedad y discreción» en la resolución del 'caso De Miguel', la mayor trama de corrupción jamás juzgada en Euskadi y por la que están siendo juzgados en Vitoria varios ex altos cargos del PNV. El dirigente popular no ha querido entrar de lleno en el tema ni criticar en exceso a la jeltzales, pero sí ha dejado en el aire una valoración sobre el acuerdo que negocian la Fiscalía y las defensas para que, tal y como adelantó el viernes EL CORREO, los acusados se declaren culpables pero sean condenados a penas que no requieran su ingreso en prisión. «Nadie en Euskadi entendería que esto se solucione con un apaño», ha asegurado Fernández durante una rueda de prensa.

«Quitar presión»

Respecto a las irregularidades en Osakidetza, la dirigente popular ha criticado la decisión adoptada por el Gobierno vasco de abrir expediente a series jurados de la OPE de Traumatología y tratar de cerrar la crisis sin señalar responsabilidades. Para los populares, se trata de un mero intento por parte del Ejecutivo autónomo de desactivar este caso para «quitar presión» a Urkullu y así no tenga que dar explicaciones en el pleno del jueves. «Es un intento de mala justificación», ha afirmado.

Dentro de la precampaña que los partidos vascos han lanzado ya de cara a las elecciones municipales y forales de mayo, el PP celebrará este sábado en Bilbao un encuentro con afiliados y simpatizantes. Bajo el lema 'Euskadi nos une', Alfonso Alonso protagonizará un acto a partir de las 11.30 horas en la plaza Indautxu.