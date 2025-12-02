El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, durante su comparecencia en la sesión de control al Gobierno en el Senado. EFE

Encontronazo entre Bolaños y el presidente del Senado, al que acusa de no ser «imparcial»

Rollán había pedido al ministro que se ciñera a una pregunta de Vox sobre corrupción, lo que provocó un rifirrafe entre abucheos y aplausos en la Cámara baja

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Martes, 2 de diciembre 2025, 17:11

Comenta

Encontronazo en el Senado entre Félix Bolaños, y el presidente de la Cámara alta, Pedro Rollán, del PP. Durante una de las preguntas formuladas por ... la senadora de Vox Paloma Gómez sobre corrupción, el ministro de Justicia sacó a colación los pactos alcanzados en la Generalitat valenciana entre los de Feijóo y los de Abascal para hacer presidente a Juanfran Pérez Llorca. Eso provocó que Rollán le llamara a no desviarse de la cuestión, motivo por el que Bolaños le acusó de no ser «imparcial»

