El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Trasladan en helicóptero a Cruces a una joven que se bañaba en la playa de Laga
Álvaro Romillo Europa Press

El empresario que financió a Alvise denuncia haber sido obligado a transferir 1,2 millones a punta de pistola

Álvaro Romillo, imputado por la estafa piramidal de las criptomonedas, asegura que durante el asalto a su domicilio de Madrid los ladrones también le robaron 200.000 euros en efectivo y 500.000 en relojes

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 11 de agosto 2025, 21:28

Álvaro Romillo, el empresario imputado en la Audiencia Nacional por la estafa piramidal de las criptomonedas, ha denunciado que un grupo de cinco desconocidos asaltó ... la madrugada de este lunes su vivienda en la Urbanización Ciudalcampo de la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes. Siempre según la denuncia presentada por Romillo, alias ‘CryptoSpain’ y cuya veracidad investiga la Policía, los asaltantes le obligaron a hacer transferencias en criptomonedas por valor de 1,2 millones de euros, al tiempo que sustrajeron 200.000 euros en efectivo, relojes valorados en 500.000 y diversas joyas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Evacuado muy grave a Cruces un niño que se bañaba en las piscinas de El Fango
  2. 2

    «Se ha tirado a las vías del metro para que no le apuñalen»
  3. 3 Un joven se encarama a una grúa de obra a 30 metros de altura en Gijón
  4. 4 Muere a los 24 años Lina Bina, actriz de cine para adultos
  5. 5 Muere Urtzi Gutiérrez, jugador del Sestao River, a los 7 años
  6. 6 Trasladan en helicóptero a Cruces a una joven que se bañaba en la playa de Laga
  7. 7

    Kutxabank se lanza al combate por los jóvenes contra los neobancos
  8. 8 La ola de calor se recrudece en Bizkaia: los termómetros superan los 40 grados
  9. 9

    A orillas del Cadagua y «dejados de la mano de Dios»
  10. 10

    La indignación sacude Gaza tras la muerte de seis periodistas en un ataque israelí

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El empresario que financió a Alvise denuncia haber sido obligado a transferir 1,2 millones a punta de pistola

El empresario que financió a Alvise denuncia haber sido obligado a transferir 1,2 millones a punta de pistola