El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El rey emérito saluda ayer desde un coche tras aterrizar en el aeropuerto vigués de Peinador. EFE

El emérito pasa factura a la Reina y Sánchez

Critica en sus memorias a ambos, avisa de la fragilidad» de la Corona y tilda a Corinna de «amargo error»

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 21:52

Comenta

Uno de los libros más esperados de este final de año en España llegó primero este miércoles a las librerías en Francia. Las memorias del ... rey emérito Juan Carlos I, tituladas 'Reconciliación' y coescritas con su biógrafa gala, Laurence Debray, se pusieron a la venta en el país vecino, antes de su comercialización en España en diciembre. Este periódico ya ha podido leer el volumen pocas semanas antes de la conmemoración del 50º aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco. A pesar de que no incluye grandes revelaciones, el exjefe del Estado trata numerosos aspectos de su reinado, así como de los accidentados últimos 15 años en que los que abdicó en 2014 y se fue a vivir a Emiratos Árabes en 2020.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Estas son las dos alternativas a las gafas cuando aparece la presbicia
  2. 2

    La zona de bajas emisiones de Barakaldo funcionará las 24 horas de lunes a domingo
  3. 3 El Leioa y el Indautxu lloran la muerte de su exfutbolista fallecido ayer en el accidente de moto en Lemoiz
  4. 4

    Las joyas de Lezama que Valverde se lleva a Newcastle: así son las nuevas promesas del Athletic
  5. 5

    El musulmán Zohran Mamdani, la promesa de la izquierda, conquista Nueva York y se presenta como fórmula para vencer a Trump
  6. 6 Lucas, de Andy y Lucas, ahogado por las deudas: «Tiene 5.000 euros al mes en hipotecas y debe 400.000 al banco»
  7. 7

    Unai, el joven de Elorrio que soñó con crear una marca y hoy la vende en su propia tienda
  8. 8 Un siglo de menús entre obreros
  9. 9

    «El fiscal general me convirtió en un delincuente confeso; o me voy de España o me suicido»
  10. 10

    El rey emérito advierte de la «fragilidad» de la Corona: «España no es un país monárquico»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El emérito pasa factura a la Reina y Sánchez

El emérito pasa factura a la Reina y Sánchez