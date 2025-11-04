El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Euromillones del martes: resultados del 4 de noviembre
Vista este martes, del libro «Réconciliation. Mémoires. Juan Carlos I d´Espagne» en París. EFE

El emérito defiende en sus memorias que «haré todo lo posible para que el rey Felipe tenga éxito»

Este medio ha podido leer parte del libro autobiográfico del rey Juan Carlos I, que llega el miércoles a las librerías en Francia

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Martes, 4 de noviembre 2025, 23:05

Comenta

Uno de los libros más esperados de este final de año en España llega primero este miércoles a las librerías en Francia. Las memorias del ... rey emérito Juan Carlos I, titulado 'Reconciliation' (Reconciliación) y coescrito con su biógrafa francesa Laurence Debray, se pone primero a la venta en el país vecino antes de su comercialización en España en diciembre. Este medio ya ha podido consultar esta obra con la que el exjefe del Estado intenta reconciliarse con sus conciudadanos y se muestra comprometido «para hacer todo lo posible» para que el rey Felipe VI «tenga éxito».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»
  2. 2

    Detenidos dos mujeres y un hombre por un apuñalamiento en Bilbao
  3. 3 El Leioa y el Indautxu lloran la muerte de su exfutbolista fallecido ayer en el accidente de moto en Lemoiz
  4. 4

    El milagro del único superviviente del accidente de Air India que se convirtió en tragedia: «Mi familia está rota»
  5. 5 Muere un motorista en un accidente de tráfico en Lemoiz
  6. 6

    A la venta un chalé con okupas por 107.000 euros que incluye el desalojo en el precio
  7. 7

    Las joyas de Lezama que Valverde se lleva a Newcastle: así son las nuevas promesas del Athletic
  8. 8

    Jainaga entra en la lista Forbes de los cien más ricos de España con 450 millones
  9. 9

    Así se ha blindado Mazón para evitar ser imputado por la jueza de la dana
  10. 10

    75 multas al día por entrar en la zona de bajas emisiones de Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El emérito defiende en sus memorias que «haré todo lo posible para que el rey Felipe tenga éxito»

El emérito defiende en sus memorias que «haré todo lo posible para que el rey Felipe tenga éxito»