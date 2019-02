Elkarrekin Podemos permitirá la subida de sueldos de funcionarios y la RGI con su abstención La decisión asegura el visto bueno a dos de las medidas de acompañamiento presupuestario, pero queda en el aire el incremento en la enseñanza concertada XABIER GARMENDIA Vitoria Viernes, 8 febrero 2019, 11:55

El Gobierno vasco ya tiene la confirmación de que podrá sacar adelante al menos dos de sus tres medidas para paliar la prórroga presupuestaria. Elkarrekin Podemos se abstendrá en las votaciones para la subida de los sueldos de los funcionarios, que se incrementará el 2,25% y la Renta de Garantía de Ingresos. En este caso, las cuantías percibidas por los beneficiarios de la RGI subirán el 3,5%, que en el caso de los complementos de pensiones llegaría al 4,5%. Además, establece una subida del 5% de las ayudas a la conciliación familiar.

Así lo ha anunciado este viernes su portavoz parlamentario, Lander Martínez, quien ha querido subrayar su «responsabilidad». Por el contrario, la coalición morada votará que no al incremento de los salarios de los profesores de la enseñanza concertada.

Martínez, en todo caso, ha reprochado al Gabinete de Iñigo Urkullu haber actuado de una forma «irresponsable» al tratar de tramitar las tres medidas en un mismo paquete. «Nosotros mostramos predisposición para apoyar la subida de sueldos de los funcionarios, se podría haber hecho ya, pero ustedes prefirieron tomar como rehenes a los trabajadores públicos», ha criticado. Respecto a la marcha atrás en ese intento, el secretario general de Podemos Euskadi considera que el Gobierno vasco ha hecho «una nula autocrítica» y ha instado al lehendakari a empezar a alcanzar «acuerdos transversales de verdad».

Por su parte, Urkullu ha defendido la técnica que trató de utilizar el Ejecutivo PNV-PSE para llevar sus medidas presupuestarias de acompañamiento al Presupuesto. «¿Conoce usted la tramitación y la técnica parlamentaria? ¿Respeta los informes de los letrados de la Cámara?», le ha espetado. Además, el lehendakari no ha parecido estar conforme con la abstención de Elkarrekin Podemos, ya que considera que las propuestas, que también mejoran la financiación de la UPV, sí cumplen las peticiones del grupo morado. «Una cosa es que el proyecto no cumpla todos los objetivos, pero es incomprensible que dijeran que no desde el comienzo», ha remachado.