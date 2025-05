EHKS vuelve a demostrar su poder de movilización al reunir a miles de personas en Bilbao por el Primero de Mayo

Nueva demostración de fuerza de EHKS (Euskal Herriko Kontseilu Sozialista) en Bilbao. Miles de personas se manifiestan desde las 13.20 horas por la Gran ... Vía convocadas con motivo del Día del Trabajador por el partido de GKS, el colectivo juvenil disidente de la izquierda abertzale. Tras su sorpresiva irrupción en las celebraciones del 1 de mayo del pasado año, donde consiguieron eclipsar en parte las concentraciones de los sindicatos y partidos 'tradicionales', el colectivo ha vuelto a reunir este jueves a una multitud, sobre todo de jóvenes, partidaria de la lucha anticapitalista y los postulados comunistas.

Bajo el lema 'No a la guerra imperialista. Contra el rearme de los países europeos', los participantes recorren el centro de Bilbao hasta el puente del Arenal con una puesta en escena similar a la del año pasado: multitud de banderas rojas –y este año también enseñas palestinas– y ausencia de ikurriñas. Sobre este extremo, precisamente, se pronunció ayer el portavoz de EHKS, Peio Ormazabal, en EITB. «El símbolo de los trabajadores es la bandera roja. Es una polémica (la ausencia de la bandera vasca) generada desde la izquierda abertzale», aseguró.

Antes de la manifestación de EHKS también han recorrido la Gran Vía las diferentes marchas de los sindicatos 'tradicionales' vascos. Era curiosa la estampa de los sindicalistas andando hacia la plaza Moyúa y por las aceras, en sentido contrario, subían hacia el Sagrado Corazón grupos de jóvenes para adherirse a la marcha de esta organización.

Para hacerse una idea del arco ideológico en el que se mueve EHKS, basta con escuchar los lemas que se gritaban en la manifestación. La mayoría en euskera, algunos en castellano. «Kapitalisten gerrari, aurre egin' (haz frente a los guerra de los capitalistas), 'Borroka da bide bakarra' (La lucha es el único camino), 'Zuen aberastasuna, gure miseria' (vuestra riqueza, nuestra miseria), 'Ez, ez, ez, NATOrik az' (No, no, no a la OTAN), 'Gora iraultza sozialista' (viva la revolución socialista) y 'Unidad de clase, frente a los despidos'. Este último eslogan se ha coreado cuando se ha unido a la cabeza de la manifestación una representación de los trabajadores de Bridgestone Basauri.

La manifestación de este año de EHYKS busca evidenciar que «la burguesía está reforzando la industria militar para resolver la crisis y preparándose para la guerra, que sólo trae muerte, sufrimiento y la miseria para la clase trabajadora». «Hay en marcha una gigantesca campaña mediática para sembrar el miedo y justificar el gasto militar. La militarización de los Estados violará derechos políticos y sociales», se puede leer en el panfleto repartido antes del inicio de la marcha.

Aceptación del rearme

En ese sentido, EHKS acusa a todos los partidos políticos de aceptar, directa o indirectamente, el rearme. «Apoyar al gobierno español del PSOE, es apoyar la militarización. En todos los países los dirigentes están imponiendo este proceso de forma no democrática», explican.

Ante esta situación, EHKS pone de manifiesto que «no hay capitalismo pacífico», ya que «los bloques imperialistas siempre recurren a la guerra en tiempos de crisis». Por tanto, señala que «el final definitivo de las guerras solo vendrá de la mano de una sociedad diferente, el socialismo» al mismo tiempo que instan a sus simpatizantes a «tomar las calles».

La manifestación ha finalizado una hora después en pleno puente del Arenal con una pancarta con la leyenda 'Construcción del Poder Obrero'. En el manifiesto se han incluido alusiones al «Estado terrorista de Israel' y se ha denuncia las »políticas autoritarias« de los países europeos, sometidos todos a los deseos de Estados Unidos. El acto ha finalizado con una versión en euskera de 'La Internacional' con el puño izquierdo de muchos participantes en alto.