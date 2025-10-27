Eguiguren constata el poso «antiespañolista» que dejó el fin de ETA

Un «adelantado a su época» y un «incomprendido» al que el tiempo «ha acabado dando la razón». Así ha descrito Eneko Andueza a Jesús Eguiguren, ... a quien el secretario general del PSE-EE y toda la plana mayor del partido arroparon este lunes en la presentación en San Sebastián de su libro 'Memorias políticas. El infierno de la transición vasca. Reflexiones. El fin de ETA, según ETA'.

El veterano dirigente, expresidente de los socialistas vascos, repasa su aportación a la Euskadi contemporánea, las conversaciones con la banda terrorista que impulsó y que aceleraron el final de la violencia y su contribución a la paz y al autogobierno. En definitiva, toda su trayectoria política y el «coste anímico» que le supuso, explicó, su apuesta por el diálogo. «Fui el primero que dijo que ETA se acababa y, curiosamente, eso provocó una reacción en contra fuera de lo común porque parte de la derecha lo tomó como una rendición. Todos me ponían a parir», recordó Eguiguren, catorce años después del cese definitivo de la violencia de ETA y siete ya desde su disolución definitiva.

Con la perspectiva que da el tiempo, el expresidente del PSE-EE reflexionó este lunes sobre las consecuencias del fin de ETA en la Euskadi actual y en el futuro inmediato, para el que el histórico socialista augura un cambio de ciclo político y un período de transformación «muy interesante» en el que el protagonismo del PNV –al que llegó a comparar «con Putin» por haberse creído siempre por encima del resto de partidos– podría difuminarse en beneficio de EH Bildu.

Morir «en la cama»

Eguiguren equiparó el final de ETA con el del franquismo porque igual que Franco «murió en la cama» también la banda lo hizo, a su juicio, porque «en cierta forma sus seguidores buscaron la forma de adecuarse al nuevo tiempo». Esa transición a la Euskadi en paz ha dejado, a juicio de Eguiguren, «secuelas» y un poso de «antiespañolismo» en parte de la sociedad que identificó con «un pensamiento único nacionalista en Euskadi, un nacionalismo radical» que sigue dificultando, dijo, el trabajo de los socialistas. Aunque como en tiempos de Patxi López, subrayó, el PSEsale «a ganar». «Si a tiros no nos eliminaron, en una sociedad democrática vamos a tener toda la fuerza que nos merecemos», pronosticó, una frase que hizo suya también Andueza en su intervención. «Merecía la pena ser socialista en Euskadi porque ni a tiros podían con nosotros», se enorgulleció el líder del PSE, que alabó el libro de memorias como un «ejercicio de generosidad» y un reflejo de los valores clásicos del socialismo: «La convicción en los principios, en la posibilidad de tener un futuro mejor y en el valor de la palabra».

Eguiguren, que negó las sospechas de «filonacionalista» que han recaído siempre sobre él – «he sido siempre un constitucionalista», subrayó–, dio más detalles sobre su percepción del futuro cercano con un PNV «renqueante», que «ha desaparecido casi en Gipuzkoa, al que le gana EHBildu en Álava y sólo le queda Bizkaia». Con ese panorama, consideró que el salto cualitativo definitivo podría llegar si se alcanza un acuerdo a tres entre PNV, PSE y Bildu para reformar el Estatuto. La izquierda abertzale se convertiría así «en uno de los pilares del sistema político».