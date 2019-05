Eguiguren califica a 'Josu Ternera' de «el héroe de la retirada» de ETA Al conocer el arresto, el ex dirigente socialista, pieza clave de las negociaciones con la banda, ha mostrado su «sorpresa», ya que pensaba que a Urrutikoetxea «lo habían dejado en paz o tenía refugio seguro» SOLANGE VÁZQUEZ Jueves, 16 mayo 2019, 13:56

Jesús Eguiguren, expresidente del PSE y una de las piezas claves en las negociaciones para que ETA abandonase la violencia, ha manifestado esta mañana, en una entrevista concedida a Radio Euskadi, que Josu Urrutikoetxea, detenido hoy en los Alpes franceses, es «el héroe de la retirada» de la banda.

A contracorriente de las felicitaciones por el arresto de 'Josu Ternera', Eguiguren ha indicado que «la detención me ha provocado sorpresa»: «Me había habituado a la idea de que lo habían dejado en paz o tenía refugio seguro».

Eguiguren, quien conoció de cerca a Urrutikoetxea, tanto en el Parlamento como en las negociaciones de Suiza en 2006, le ha reconocido como «pieza clave» en el momento final de ETA y descarta «consecuencias políticas» por su detención. Asimismo, ha explicado que, en su opinión, 'Ternera' tenía ya en el 2006, durante el proceso de conversaciones, «la voluntad de acabar con el terrorismo, aunque no el respaldo suficiente en ETA». Tal y como ha explicado, finalmente habría obtenido ese apoyo para imponer su decisión, «que es la más difícil para una banda terrorista, donde hace falta un héroe de la retirada».

Según ha confesado, «aunque esa página ya la pasé», el reciente fallecimiento de Alfredo Pérez Rubalcaba -enlace con el Gobierno durante las negociaciones- y el arresto de 'Ternera' le están haciendo «revivir el proceso».

Asimismo, durante el programa 'Boulevard Informativo', el ex dirigente socialista ha recordado una anécdota con Urrutikoetxea: «Fuimos de Suiza a Oslo en un avión del servicio secreto noruego y me acuerdo que estábamos juntos. Yo llevaba el 'ABC', que decía, 'Josu Ternera enfrentado a Txeroki'. Él me dijo que a Txeroki no le conocía de nada».