Echenique califica de poco responsable el «tacticismo» del PSOE para negociar El secretario de Acción de Gobierno de Podemos le parece «una actitud poco responsable llevar una negociación al pitido final» EFE Madrid Lunes, 12 agosto 2019, 11:21

El secretario de Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique, ha calificado de poco responsable la estrategia negociadora y el «tacticismo» del PSOE en las negociaciones para la formación de un nuevo gobierno.

En respuesta a las declaraciones del secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, en las que no descartaba un acuerdo con Unidas Podemos «en el último minuto», Echenique ha dicho en la cadena Ser que le parece «una actitud poco responsable llevar una negociación al pitido final». «Hemos estado siempre dispuestos a sentarnos a negociar un acuerdo integral de gobierno», por lo que llevar las negociaciones al último minuto «no es la mejor de las ideas», ha dicho.

En su opinión, eso puede responder a algún tipo de táctica del PSOE pero yo «creo que con las cosas de comer y con la vida de la gente, con un país entero no se deben hacer tácticas de partido».

Tras asegurar que no hay nuevos contactos con los socialistas, Echenique se ha mostrado convencido de que el PSOE está pensando en nuevas elecciones.

Concretamente, el dirigente de Podemos cree el PSOE trabaja centrándose en tres opciones: un acuerdo para que la derecha se abstenga y facilite su investidura, un gobierno en solitario «de ordeno y mando» y la repetición electoral. «Las tres serían malas», a juicio de Echenique, quien no se plantea que Podemos tome la alternativa y llame a los socialistas para marcar cuanto antes una reunión. «No tenemos que convertir la política en una novela para adolescentes (...) no debemos entrar en este juego de quien llama, eso no cambia nada», ha precisado.