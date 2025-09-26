Duras acusaciones cruzadas: del discurso del «odio» a actitudes «racistas y fascistas»

Olatz Barriuso Viernes, 26 de septiembre 2025, 02:15 Comenta Compartir

Las mociones presentadas por PNV y PSE para reafirmar a la Ertzaintza como modelo de «policía cercana y democrática» salieron adelante allí donde ambos gobiernan o donde tienen mayoría suficiente frente a Bildu. Por ejemplo en Gernika, donde el pleno aprobó la iniciativa con el apoyo de la plataforma del alcalde José Mari Gorroño, Guztiontzako Herria. En otros municipios se produjeron situaciones kafkianas, como en Bermeo, donde la agrupación local que cogobierna con Bildu, Guzan, votó a favor de ambas mociones. ¿El resultado? Salió aprobado el texto impulsado por los jeltzales. EnAbanto los independientes de Indaz rechazaron la moción del PNV por considerar que habría bastado con una declaración institucional. En Galdakao, salió rechazada gracias al voto en contra de Bildu y a las abstenciones de Usansolo Herria y Auzoak, sus socios en el equipo de gobierno.

En Durango, donde en verano apareció una pancarta con mensajes «ofensivos» contra los cuerpos policiales y la alcaldesa Mireia Elkoroiribe (PNV), el PP apoyó el texto del equipo de gobierno. Lo mismo sucedió en Getxo, aunque en Portugalete los populares se abstuvieron, igual que Elkarrekin Podemos, que, sin embargo, votó en contra en la localidad de la Margen Derecha.

El cruce de acusaciones entre los grupos municipales portugalujos fue especialmente duro. El portavoz del PNV,Gorka Kerejazu, consideró que el mensaje de Bildu tiene un «claro componente de odio» y responde a una estrategia preconcebida para fomentar la «hostilidad social», «deslegitimar» a la Policía vasca y «debilitar» a las instituciones. El concejal de Bildu Iker Acedo consideró que los incidentes se han «sobredimensionado» y achacó a los cuerpos policiales «abuso de poder, autoritarismo, comportamientos machistas, racistas y fascistas».