Durango homenajea a un mecánico asesinado por ETA hace 40 años

Rosa Vadillo, de azul, durante la ofrenda floral que organizó este jueves el Ayuntamiento de Durango. / N. C. La viuda de Epifanio Vidal, tiroteado en 1978, recuerda cómo se quedó viuda, recién casada y con un hijo de un año. «Me dio fuerzas para seguir adelante»

Rosa Vadillo Uranga rompió este jueves el silencio con el que ha vivido desde que ETA le arrebatara a su esposo, Epifanio Vidal, hace justo 40 años en Durango cuando salía de trabajar. Fue durante la ofrenda floral que el Ayuntamiento de la villa vizcaína organizó este jueves en su memoria. Participaron todas las fuerzas políticas con representación en el Consistorio, incluida EH Bildu. También estuvo presente Aintzane Ezenarro como directora del Instituto de la Memoria Gogora.

«Mi marido no tenía nada que ver con la política. Solamente era muy confiado con las personas», señaló Rosa, que se quedó viuda, recién casada y con un hijo de un año. Gracias al bebé pudo sacar «fuerzas para seguir adelante». A pesar de que la familia de su esposo optó por abandonar la localidad vizcaína, ella decidió quedarse. «No hemos sentido nunca rechazo», aseguró.

La viuda de la primera víctima que la banda terrorista ETA se cobró en Durango admitía que aquel 25 de octubre de 1978 se ha quedado grabado a fuego en su memoria. Le esperaba a comer, «con la mesa puesta», cuando su cuñado fue quien le trasladó la noticia que le cambiaría la vida.

Epifanio Vidal Vázquez, de 27 años, trabajaba de chapista en un garaje ubicado en Askatasun Etorbidea. Caminaba junto a dos compañeros de trabajo hacia su hogar cuando, tras haber recorrido una distancia de cien metros, se acercaron dos hombres. «Al llamarle, sus compañeros continuaron para delante y él se quedó atrás. Le dispararon siete veces», relató estremecida a este periódico tras la ofrenda floral.

«Nos dibujaba en la mesa»

El paso del tiempo no ha conseguido borrar ni un segundo de aquella fatídica jornada en la que, con 23 años, se quedaba sin esposo y al cargo de un bebé de apenas un año, Iván. «Mi hijo me dio las fuerzas para seguir adelante. Era lo que me quedaba de mi marido», confesó.

A pesar de su corta edad, Rosa percibía que «el niño notaba su ausencia. A lo mejor nos dibujaba en la mesa comiendo y pintaba el plato vacío de su padre», recordó. «La verdad es que fue muy duro de superar», se sinceró esta viuda de Durango.

Desde el primer momento tuvo muy claro que se quedaría en la localidad a pesar de lo que había ocurrido. «Mi trabajo y mi familia estaban aquí. Jamás he tenido ningún miedo», aseveró. Al echar la vista atrás, admite que los primeros meses le resultaba «duro salir a la calle porque notaba que me miraban, pero nada más. Ni mi hijo ni yo hemos sentido nunca rechazo por parte de la ciudadanía. La mayoría de la gente no sabe ni que yo soy viuda por terrorismo ni que mi hijo es huérfano de padre por terrorismo».

Este jueves, en la ofrenda floral, su hijo prefirió mantenerse al margen. Tampoco faltó a la cita María Carmen Hernández, la viuda de Jesús Mari Pedrosa, concejal del PP en Durango que fue asesinado por ETA en la localidad en 2000.