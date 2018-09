Pedro Duque: «No ha habido ningún ahorro real con la sociedad» Pedro Duque, en una imagen de archivo. / EFE El Ministerio de Ciencia e Innovación afirma que la entidad creada por el ministro no supone «ilegalidad» ni «irregularidad alguna», unas explicaciones que no convencen a PP, Podemos y Compromís ÁLVARO SOTO Madrid Jueves, 27 septiembre 2018, 13:55

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha dado explicaciones este jueves por la compra de una vivienda en Xavia a través de una sociedad.

«Cuando compramos la casa, el notario o alquien nos recomendó insitutir una sociedad y nos pareció que tenía ciertas ventajas para gente que vive muchos años fuera de España, convenía tener una sociedad que alguien profesional se ocupara de responder a las notificaciones. Encargamos a unos amigos del pueblo. Nos costó un montón de dinero crear esta sociedad. Sin querer pensarlo, si a la mamá le pasaba algo en Turmekinstan o al papá le explotaba el cohete, tendríamos menos problemas. La sociedad ha liquidado sus impuestos de sociedades. Me asesoré suficientemente, así que he sabido que no tenía que facturar ningún otro ingreso por la sociedad. Lo único que ha facturado es cuando hemos alquilado la casa a alguien. En su momento, en la burbuja, el Gobierno estaba promocionando esto y después costaba mucho deshacerla. Todos los años hemos prsentado las liquidaciones, hemos firmado las cuentas y cada dos meses le pasábamos un dinero particular a la sociedad en concepto de que estamos usando la casa de la sociedad. Creo que no ha habido ningún ahorro real de impuestos por tener la sociedad».

La información publicada por 'OK Diario' sobre la creación de una sociedad instrumental por el ministro Pedro Duque para eludir supuestamente el pago de impuestos, según han informado fuentes de este departamento. Según recoge, Duque habría adquirido un chalé de lujo en la localidad alicantina de Jávea a nombre de la sociedad patrimonial Copenhague Gestores de Inmuebles S.L..

Tras hacerse pública la noticia, fuentes del Ministerio de Ciencia, han asegurado que el exastronauta no ha cometido «ninguna ilegalidad ni irregularidad». Una explicaciones que no han convencido al PP, Podemos y Compromís, que ya han pedido a Duque explicaciones ante este nuevo caso de evasión fiscal y, si se confirma su veracidad, el abandono de su cartera como hizo en su día Maxim Huerta.