Dos años del relevo de Urkullu, tiempo de cerrar heridas

El exlehendakari Iñigo Urkullu está hoy «tranquilo». Nada como el tiempo para cerrar heridas. Han pasado exactamente dos años -se cumplen mañana- desde aquel 24 ... de noviembre de 2023 en el que EL CORREO desveló en exclusiva, en su edición digital, que la cúpula del PNV había comunicado al entonces jefe del Ejecutivo vasco la decisión de ejecutar su relevo. Una salida que el expresidente del EBB, Andoni Ortuzar, pretendía pactar con el interesado y venderla como una transición pacífica, un cambio tranquilo y natural, casi un fin de etapa lógico. Pero la noticia que este periódico publicó a las 14.07 de aquel día, mientras los máximos dirigentes del EBB recibían a la dirección de Junts en Sabin Etxea, desbarató esos planes.

Las consecuencias inmediatas fueron dos, y no menores. La primera, que quedó a la vista de forma descarnada que Urkullu no se había echado a un lado por voluntad propia porque, como admitió entonces su entorno, tenía ganas de seguir y de repetir como candidato en las autonómicas de 2024. La segunda, que el cataclismo interno que eso provocó obligó al EBB a acelerar la presentación de Imanol Pradales como aspirante a la Lehendakaritza, con un vídeo grabado por Ortuzar ese mismo sábado. Al día siguiente, domingo, con el PNV aún en 'shock', todos los protagonistas se reunieron en torno a la tumba de su fundador, Sabino Arana, y fue allí, en el tradicional homenaje anual en Sukarrieta, donde Urkullu dejó claro que encajaba el golpe y se hacía a un lado porque «soy un hombre de partido».

Dos años después, Urkullu sigue siéndolo, participa en la vida interna del PNV «como un afiliado más» en la localidad donde reside, Durango, y observa la política con atención desde su cargo de presidente de la fundación europeísta que preside, eAtlantic. Ha seguido, por ejemplo, con notable interés el ascenso de la cuestión palestina como asunto doméstico de la política vasca, el cambio acelerado de los debates respecto a su época, aún muy reciente, como lehendakari, la constatación de que la polarización política acecha también a Euskadi o el repunte de la violencia por el creciente protagonismo de movimientos autodenominados «antifascistas». Pero mantiene un perfil deliberadamente discreto para no interferir en el discurso del binomio Pradales-Esteban y para no correr el riesgo de condicionarlo.

Marian Elorza y Juanjo Álvarez

No concede apenas entrevistas y sus apariciones públicas -tiene previsto un desayuno informativo en Bilbao el próximo 15 de diciembre- están estrechamente vinculadas a su labor para impulsar la influencia de la fachada Atlántica en Europa y para remar a favor de la Macrorregión que ya abanderó en su etapa en Ajuria Enea.

Empeñado en separar la faceta de exlehendakari, por la que tiene derecho a una oficina propia, ubicada en el Ensanche bilbaíno, de la de presidente de eAtlantic -la fundación ocupa otra sede cercana-, Urkullu mantiene una notable actividad pero a la vez se deja ver más bien poco. «Está volcado en cuerpo y alma» en su labor al frente de eAtlantic, apuntan sus más cercanos, una tarea que comparte con dos personas muy próximas a él, la exsecretaria general de Acción Exterior de sus gobiernos -Marian Elorza, hoy presidenta de eAtlantic- y el catedrático Juanjo Álvarez, investigador principal de la entidad.

Con ellos viajó recientemente a Bruselas para participar en el foro Friends of Europe y estrechar lazos con otras plataformas similares, como la Jacques Delors, cuyo patronato preside el exministro italiano Enrico Letta, una figura de referencia también para el sucesor de Urkullu, Imanol Pradales. No en vano, uno de los primeros proyectos de Urkullu pasa por trasladar las recomendaciones de Letta y Mario Draghi a escala europea al proyecto de la Fundación.

El exlehendakari mantiene agenda propia y los contactos de su etapa al frente del Ejecutivo vasco, cuando encabezó con otros presidentes autonómicos de la cornisa cantábrica el entonces conocido como 'lobby del Norte' -una confluencia de intereses para hacer frente al creciente peso económico, social y logístico del Corredor Mediterráneo-. De hecho, a principios de noviembre el presidente asturiano, el socialista Adrián Barbón, le recibió en la sede del Gobierno del Principado, y unas semanas antes ambos compartieron fin de semana con el expresidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, en San Vicente de la Barquera.

Borrón y cuenta nueva

De las cuitas internas del PNV Urkullu se ha apartado deliberadamente. La relación con quienes habían sido sus amigos, 'jobuvis' como él, quedó tocada tras su abrupto relevo y hoy todos ellos -Ortuzar, Joseba Aurrekoetxea y Koldo Mediavilla- están fuera de la primera línea. Con Aitor Esteban, entonces portavoz en el Congreso y hoy líder del partido, también mantiene una prudente distancia. Su salida tuvo un hondo calado interno porque movió el árbol que cristalizó en la renovación casi total de las estructuras de poder, pero Urkullu, al que intentaron tentar para competir por la presidencia y para influir en la elección del Bizkai buru batzar, ha hecho borrón y cuenta nueva y ha decidido mantenerse al margen. En un lugar discreto.