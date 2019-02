División en los socialistas vascos Patxi López asegura que «no hace falta» un mediador en el conflicto catalán mientras que la dirección del partido la avala como paso para avanzar en el diálogo KOLDO DOMÍNGUEZ Miércoles, 6 febrero 2019, 13:57

Los socialistas vascos han recibido con división de opiniones la decisión de Pedro Sánchez de aceptar la figura de un relator para la futura mesa de partidos catalanes que el Gobierno central y el Govern han decidido promover. Mientras que su ex secretario general y exlehendakari, Patxi López, ha asegurado que «no hace falta» que nadie haga la labor de mediador entre las diferentes fuerzas, la actual dirección la ha valorado como un paso positivo al considerarla un «instrumento adecuado» para favorecer el entendimiento en aquella comunidad.

La opinión de López sobre esta cuestión es de especial interés puesto que en estos momentos ocupa el cargo de responsable de Política Federal dentro de la ejecutiva federal del PSOE liderada por Pedro Sánchez. El exlehendakari ha asegurado esta mañana en Radio Bilbao que «quienes se tienen que sentar a negociar son los partidos catalanes porque donde existe un problema de división en la sociedad y donde hay conflictos es entre catalanes». «No me parece que (un mediador) sea lo que haga falta en Cataluña, lo que hace falta es voluntad para hablar», ha afirmado.

Sin embargo, los actuales dirigentes del PSE sí han aplaudido el paso dado por Pedro Sánchez de aceptar el nombramiento de un relator que ayude a gestionar el funcionamiento de una futura mesa de partidos. Los socialistas vascos siempre han defendido la necesidad del «diálogo, la negociación, el pacto y la seguridad jurídica» frente a las «barricadas y muros» que quieren levantar otros partidos. «Eso no es renunciar, eso no es claudicar, no es rendirse. Eso es no ocultar la realidad, es asumirla», defienden fuentes de la dirección.

En el caso de Euskadi, el PSE nunca vio con buenos ojos la figura del mediador internacional como vía para lograr la paz y el fin de ETA, como sí proponía la izquierda abertzale. Nombres como Brian Currin y Ram Manikkalingam nunca fueron del agrado de los socialistas, aunque en el segundo caso llegó a ser tolerado por la dirección del partido. Por ello, de cara a la elección del relator para la mesa de partidos catalanes, los socialistas vascos consideran que lo razonable sería «una persona de allí, conocedora de la realidad de Cataluña».