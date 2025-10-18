El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los incidentes del domingo en Vitoria se saldaron con más de 40 heridos y 19 detenidos. AFP

Los disturbios de Vitoria relanzan la ofensiva de PNV y PSE para que Bildu condene la violencia

Ansola llama a la coalición soberanista a «preocuparse de su propia Falange» y Zupiria se reafirma en llamar «fascistas» a los alborotadores

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:26

La «condena», entendida según el diccionario de la RAE como la reprobación «de algo que se tiene por malo, como un hecho o una conducta», ... es un término que sobrevuela la política vasca desde hace décadas sin completar su aterrizaje en firme. Son incalculables las declaraciones institucionales que han decaído o las mociones que no han recabado la unanimidad de los partidos para denunciar la ilegitimidad del uso de la violencia, en la mayoría de las ocasiones por la resistencia numantina de la izquierda abertzale a desprenderse de la mochila del terrorismo de ETA. Y ese interminable debate, en el que apenas varían los argumentos con el paso del tiempo, resurge cada vez que se recurre a la violencia con fines políticos.

