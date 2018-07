Disciplina o corazón ¿Se aplicará el PP lo que reclama para los ayuntamientos y su nuevo líder será el candidato más votado hoy, o no? Sáenz de Santamarñia y Dolores de Cospedal. / EFE ALBERTO AYALA Jueves, 5 julio 2018, 00:26

No va más. Un total de 66.706 afiliados del PP (apenas un 7% de la supuesta militancia de la formación conservadora) tienen hoy en sus manos designar al nuevo líder del partido y próximo candidato a la presidencia del Gobierno español, en sustitución de Mariano Rajoy o, al menos, dejar la carrera electoral reducida a dos.

Con seis candidatos en liza -que no se han medido en ningún debate, pese a la insistencia de Margallo en reclamarlo-, de los que sólo tres parecen tener posibilidades ciertas de éxito, la primera gran interrogante a desvelar en los comicios de hoy es si la afiliación se muestra disciplinada y sigue las 'sugerencias' de voto más o menos veladas de los diferentes 'aparatos'. O si hace oídos sordos a todo ello y elige más con el corazón, más en conciencia.

Si los apoyos de exministros, dirigentes territoriales y provinciales fueran lo que decide, María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría, 'las viudas de Rajoy' como irónicamente las ha definido el exministro de Exteriores y también candidato, José Manuel García Margallo, serían las dos claras favoritas a pasar hoy el corte.

Si, por el contrario, la mayoría de los afiliados que se acerca a las urnas no se dejan influir por esos respaldos, la sensación más extendida en las filas conservadoras, aunque no pase de ser eso, una mera suposición, es que Pablo Casado tendría posibilidades de pasar a la final. En detrimento de Cospedal, según idéntica rumorología.

Claro que hay otro factor que conviene tener muy en cuenta. Y es que dada la bajísima cifra de afiliados que se ha inscrito para poder votar cabe presumir que gran parte de ellos ocupa puestos orgánicos o institucionales. Cargos que se reparten, en general, por afinidades. Y ello otorga ventaja a las dos candidatas.

La otra incógnita a resolver es si los populares serán o no consecuentes con lo que predican. Y lo que vienen exigiendo hace ya unos años, por ejemplo, para los ayuntamientos es que el alcalde sea el cabeza de la lista más votada y no el que logre más votos en la Corporación, aunque no sea del partido ganador, como ocurre en Vitoria con Gorka Urtaran (PNV).

Y es que sería una supina incongruencia que el candidato que hoy reciba más votos de las bases -en urnas de cartón y sin sobres- no sea el que los y las compromisarias que participarán en el congreso extraordinario de los días 20 y 21 en Madrid elijan como sustituto de Rajoy, sino el o la que hoy quede en segundo lugar.

Pese a esta realidad ninguno de los tres candidatos mejor colocados ha renunciado expresamente de antemano a nada. Entre otras cosas porque, como recordaba ayer Cospedal, el procedimiento elegido en su día así lo permite y nadie está por arrojar la toalla antes de tiempo.

En tal sentido la rumorología popular apunta que si son Cospedal y Casado quienes pasan el corte competirán entre ellos. Pero si Santamaría fuera una de las finalistas la ex secretaria general y el exsecretario de Aznar podrían hacer un llamamiento a sus seguidores para que respalden al que de entre ellos entre en la pugna final.

García Margallo nunca ha ocultado que él hará todo lo posible para evitar que la exvicepresidenta del Gobierno se convierta en la quinta líder del centroderecha tras Fraga, Hernández Mancha, Aznar y Rajoy.