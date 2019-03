Directo | El Supremo escucha este martes al coordinador policial del 1-O

Melchor Saiz Pardo

Pregunta ahora la defensa de Forcadell. Está siendo un interrogatorio muy técnico para intentar probar, por parte de la letrada, que su defendida no hizo nada que no se hubiera hecho antes en la cámara."Los informes de los letrados del parlament no son ni vinculantes ni preceptivos, pero sí aconsejables", reconoce el todavía hoy diputado de Ciudadanos.