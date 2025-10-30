En directo | Sánchez en el Senado: «El PSOE tiene una financiación absolutamente limpia»
El presidente declara, a petición del Partido Popular, en la Cámara Alta este jueves
Jueves, 30 de octubre 2025, 08:52
09:18
Sánchez sentado en la comisión de investigación, antes de comenzar el interrogatorio. Europa Press
09:17
«Nosotros no hemos cambiado de versión. Las cuentas del PSOE sobre absolutamente legales. Según la comisión de transparencia, los socialistas somo los más transparentes», defiende Sánchez.
09:16
Empieza, exigente, María Caballero. La senadora de Unión del Pueblo Navarro es la hija de Tomás Caballero, el concejal pamplonés asesinado por ETA. Caballero presiona al presidente para que aclare si alguna vez ha percibido dinero en sobres en ‘cash’. El presidente intenta introducir en sus respuestas la corrupción del PP. Pero Caballero no suelta su prenda.
09:16
«Nosotros no hemos mentido. El 75% de los ingresos del PSOE corresponde de recursos públicos, en el 2024. El 25% restante corresponde a las cuotas de afiliados y de los directivos», asegura Sánchez.
09:13
«¿Usted ha podido cobrar más de 1.000 euros en un sobre?», pregunta María Caballero, de UPN. El presidente asegura que «nunca», pero que ve «normal que se den adelantos, dentro de la legalidad».
09:11
Tensión en la comisión de investigación tras la ironía de Sánchez al hablar de la «objetividad» de la comisión de investigación.
09:10
El presidente de la comisión, Eloy Suárez, pide a Sánchez que no «abuse» de su tiempo de respuesta para «no verme obligado a alargar el tiempo de respuesta».
09:08
«El PSOE tiene una financiación absolutamente legal y regular», asegura al presidente mientras la senadora de UPN insiste en que el presidente responda directamente a la pregunta de «si alguna vez ha recibido sobres de dinero».
09:07
«Para mí, estar aquí y poder cumplir con mi deber de rendir cuentas será atendida. Quiero decir que el PSOE tiene una financiación absolutamente limpia», comienza explicando el jefe del Ejecutivo.
09:06
Comienza interrogando al presidente del Gobierno UPN. Pregunta si Sánchez alguna vez ha recibido sobres con dinero.
09:05
Hoy no solo será relevante el choque de Sánchez con el PP, que interrogará el último. También los socios y, sobre todo, un ex socio, Junts. Los independentistas usarán su turno para escenificar que han pasado a la oposición, según fuentes del partido de Carles Puigdemont.
09:05
Arranca la comisión de investigación del Senado
Arranca en estos momentos la comisión Koldo del Senado, con la comparecencia de Pedro Sánchez.
Enlace copiado
08:59
Llegada de Pedro Sánchez al Senado para declarar en la comisión de investigación por el 'caso Koldo'. Reuters
08:58
Solo hay un precedente de un presidente en ejercicio que haya tenido que declarar en una comisión de investigación del Congreso. Fue José Luis Rodríguez Zapatero, en la del 11-M. Pero las circunstancias eran muy distintas. En aquella comisión también fue citado, ya como expresidente, José María Aznar. Como también lo fue, en su caso en la creada y aún vigente por la ‘operación Cataluña’, el expresidente Mariano Rajoy.
08:57
El PP busca «retratar al número uno» en la citación de Sánchez en el Senado
El presidente afronta como un debate sobre el estado de la nación el interrogatorio, que Junts aprovechará para exhibir su pase a la oposición. Lee la noticia completa
Enlace copiado
08:56
Sánchez acaba de llegar al Senado acompañado por el ministro de Presidencia Félix Bolaños. El presidente ha dicho estar tranquilo y se ha mostrado sonriente.
08:53
Los ‘frentes judiciales’ que los grupos de oposición van a sacar al presidente del Gobierno son fundamentalmente cuatro: el ‘caso Ábalos-Koldo-Cerdán’, que afecta a los dos exsecretarios de organización del PSOE; el ‘caso Gómez’, en el que la mujer de Sánchez está imputada por cinco delitos; el ‘caso hermano’, que es la causa en Badajoz por la que David Sánchez se va sentar en el banquillo acusado de enchufismo; y el ‘caso fontanera’, sobre las maniobras de la exmilitante Leire Díez para torpedear los sumarios que afectan al PSOE.
08:44
Cada grupo cuenta con 50 minutos, en los que se incluye el tiempo que dedique el compareciente a contestar. El primer turno de preguntas será para María Caballero, de UPN, seguida de Ángel Pelayo Gordillo, de Vox.
Posteriormente, tomará la palabra el grupo Confederal (Geroa Bai, Agrupación Gomera, Compromís y Más Madrid). El siguiente turno correspondería al PNV, pero ha optado por no intervenir, por lo que tomará la palabra el grupo Plural (Coalición Canaria y Junts). Continuarán con el interrogatorio ERC y EH Bildu.
El encargado de finalizar la sesión será el Partido Popular, que se prevé que lo haga a partir de las 13.00 horas.
08:38
Sánchez acude hoy a la comisión de investigación del Senado por el 'caso Koldo', a petición del PP. Desde las 9.00 horas se someterá a las preguntas de los diferentes partidos políticos en relación a las las presuntas irregularidades cometidas por José Luis Ábalos y Santos Cerdán -los dos últimos secretarios de Organización del PSOE y el exasesor Koldo García.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
- 2 Muere el conductor de una furgoneta tras ser arrollado por un tren en Zalla
- 3 Acusan a Jota Peleteiro de abandonar a los perros que tenía con Jessica Bueno
-
4
-
5
-
6
-
7
- 8 El hotel bilbaíno que ha sido el primero de Bizkaia en conseguir una Llave de la Guía Michelin
- 9 Finalizan las retenciones en la A-8 y La Avanzada sentido Bilbao por dos accidentes entre varios vehículos
-
10
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad