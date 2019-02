En directo | Rajoy: «Nos vimos obligados a aplicar el 155»

Melchor Saiz Pardo

Sobre sus comunicaciones con Puigdemont. "Tuve seis conversaciones con Mas y dos con Puigdemont. Y eran plenamente conscientes de cuál era mi posición. Y no se llamaban a engaño. No había nadie que no supiera que yo no iba a autorizar ese referéndum", dice tajante Rajoy, intentado disipar cualquier duda sobre sus conversaciones con la Generalitat.