En directo, el pleno de política general en el Parlamento vasco
El lehendakari y los grupos parlamentarios abordan los temas que más preocupan en Euskadi
Jueves, 18 de septiembre 2025, 09:20
09:26
El análisis de David Guadilla
A punto de comenzar el primer Pleno de Política General de Imanol Pradales. Varios grupos protestan a las puertas del Parlamento. La situación económica, el autogobierno y el contexto internacional marcarán buena parte del discurso del lehendakari. Habrá que ver la respuesta de la oposición, e incluso de su socio de gobierno, el PSE
Enlace copiado
09:25
Comienza el directo
Egun on! En breve comenzaremos la retransmisión del Pleno de Política General.
Enlace copiado
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.