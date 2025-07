En directo | Sánchez anuncia un plan estatal de lucha contra la corrupción con 15 medidas

09:15

Sánchez: «Consideré dimitir, pero no voy a tirar la toalla»

«Yo mismo he considerado un adelanto electoral, pero tras reflexionar decidí que tirar la toalla no era una opción», afirma. «No vamos a tirar la toalla y voy a continuar». «Me equivoqué en confiar en Ábalos y en Cerdán. Y es evidente que los mecanismos de mi organización no funcionaron», asegura.