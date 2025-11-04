El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

En directo | El jefe de Gabinete de Ayuso declara sobre «el bulo» en el que se escuda el fiscal general

Sigue la segunda jornada del juicio contra el fiscal general

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Martes, 4 de noviembre 2025, 15:44

15:59

Rodríguez defiende la información que trasladó a un periodista de El Mundo el 13 de marzo, antes de la revelación de secretos, para contar su versión del pacto con la defensa de González Amador. Concluye el interrogatorio de la teniente fiscal.

15:55

Miguel Ángel Rodríguez defiende su versión del acuerdo con la Fiscalía y que alguien «lo paró desde arriba». «Fue una inferencia porque la Fiscalía es un órgano jerarquizado», resalta. «Que el fiscal general iba 'pa'lante' fue un vaticinio acertado», destaca el testigo en referencia a sus mensajes en la red social X (antes Twitter).

15:52

«Si usted tiene a 22 ministros, al presidente del Gobierno y a todo el aparato del Estado insultando a la presidenta de la Comunidad de Madrid todo el día seguro que reaccionaría». Miguel Ángel Rodríguez responde a la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, en un cara a cara muy esperado. El presidente del tribunal corta cualquier mención personal entre los intervinientes.

15:47

«Hacienda no permitió llegar a un acuerdo con González Amador». El jefe de Gabinete de Ayuso contradice al fiscal de delitos económicos que ha llevado el caso del comisionista, Diego Lucas, que esta mañana ha señalado que la defensa del novio de Ayuso se movió para dejar pasar el acuerdo.

15:44

Miguel Ángel Rodríguez defiende que él transmitió que la Fiscalía quería llegar a un acuerdo con la defensa de Alberto González Amador. Era el 12 de marzo de 2024. «A partir de ahí se desató la locura».

15:39

Segunda sesión del juicio al fiscal general en el Tribunal Supremo. Comienza la declaración de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien las defensas acusan de lanzar un «bulo» para desprestigiar al Ministerio Público.

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»
  2. 2 Muere un motorista en un accidente de tráfico en Lemoiz
  3. 3

    Detenidos dos mujeres y un hombre por un apuñalamiento en Bilbao
  4. 4

    «La pequeña no respiraba y le colgaban las manos y las piernas»
  5. 5

    El primer jugador español del Newcastle: «El Athletic allí es de los más respetados»
  6. 6

    Da a luz en el andén del metro en San Ignacio: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  7. 7

    El milagro del único superviviente del accidente de Air India que se convirtió en tragedia: «Mi familia está rota»
  8. 8 El Leioa y el Indautxu lloran la muerte de su exfutbolista fallecido ayer en el accidente de moto en Lemoiz
  9. 9

    A la venta un chalé con okupas por 107.000 euros que incluye el desalojo en el precio
  10. 10

    Así se ha blindado Mazón para evitar ser imputado por la jueza de la dana

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo En directo | El jefe de Gabinete de Ayuso declara sobre «el bulo» en el que se escuda el fiscal general