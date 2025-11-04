En directo | El jefe de Gabinete de Ayuso declara sobre «el bulo» en el que se escuda el fiscal general

15:52

«Si usted tiene a 22 ministros, al presidente del Gobierno y a todo el aparato del Estado insultando a la presidenta de la Comunidad de Madrid todo el día seguro que reaccionaría». Miguel Ángel Rodríguez responde a la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, en un cara a cara muy esperado. El presidente del tribunal corta cualquier mención personal entre los intervinientes.