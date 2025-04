Qué dijo Revilla sobre el Rey Juan Carlos y por lo que el emérito le pide 50.000 euros

Juanma Mallo Martes, 1 de abril 2025, 14:40 Comenta Compartir

Ocurrió el 26 de mayo de 2022. Con su verbo siempre directo y su discurso afilado, Miguel Ángel Revilla se plantó en el plató de 'El Hormiguero', un lugar que es como su casa. En aquella entrevista, pronunció las principales declaraciones que han provocado que Juan Carlos I demandara al expresidente de Cantabria por vulnerar su derecho al honor con «expresiones calumniosas e injuriosas». El Rey emérito pide 50.000 euros por »daños morales«, que serán destinados a Cáritas en caso de que los tribunales le den la razón.

En aquel programa, aseguró Revilla: «Yo estoy contra los corruptos. Yo no he robado en mi vida, ni en pensamiento, y no he sido defraudador porque pago hasta el último céntimo. Y yo quiero que quien me ha representado y me representa, dé ejemplo pero al máximo nivel. Por eso estoy contra él», lanzó el exdirigente cántabro.

En aquel momento, Revilla era el presidente de Cantabria y comenzó su intervención de la siguiente manera: «El Rey emérito cometió un fallo, y es que en una de esas entregas que le hacían de estos señores de la chilaba le ingresaron 100 millones, concretamente Arabia Saudita. Le dio 65 a su amiga íntima Corinna», indicó. Más tarde, en la conversación con Motos, aseguró: «Tú si tienes 100 millones de euros y todo lo que tienes son 100 millones de euros, por muy generoso que fueses y batirías el récord mundial de generosidad, no siendo ni tu esposa ni tus hijos, que le dieras a una amiga íntima 65 millones. La pregunta es: ¿Es tan generoso como para darle de 100 millones, 65, o tenemos que pensar que es tanto lo que tiene, que igual tiene más de 1000, que 65 a fin de cuentas es un mal día, o un detalle que ha tenido? ¿No piensas eso?», preguntó Revilla.

A continuación, el expresidente de Cantabria señaló el «el error» de Juan Carlos I: «Cuando le reclamó a la otra señora –Corinna– que se lo devolviera. ¿Y qué le dijo la otra señora? Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita». Al mismo tiempo, aplaudió a Felipe VI: »Por eso estoy contra él y no contra el hijo, y además digo que tenemos un gran Rey en su hijo», comentó.

En su intervención, volvió a cargar contra el emérito. «Cuando le piden explicaciones, se descojona. Que usted es un evasor fiscal probado que tiene mucha pasta fuera, en España ni un euro, y que nos ha engañado a los españoles, porque nos ha dado unas recomendaciones que usted no ha practicado. Y eso yo no lo tolero, sea el Rey o sea el que sea», relató.

Pagador de impuestos fuera de su país

Estas son las declaraciones principales que han provocado la acción judicial de Juan Carlos I. Pero hay más. En marzo de 2024, en otra de sus intervenciones más duras, en el programa 'laSexta Xplica' el demandado afirmó que el Rey emérito «no está en los tribunales por la Constitución española mal interpretada por el Constitucional» y denunció que «reside en los países árabes disfrutando del dinero que de allí le han nutrido abundantemente».

El pasado octubre, en el programa 'Más Vale Tarde' afirmó: «No conozco en Europa, en cualquier democracia, que un jefe de Estado haya renunciado a ser pagador de impuestos en el país que le ha tenido como jefe del Estado. Esto es terrible. Y luego ya sabemos que le pagamos las amantes».

