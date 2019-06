Díaz Ayuso defiende que el PP se abstenga para evitar que Sánchez dependa de «independentistas y el entorno de ETA» Díaz Ayuso atiende a los medios. / Efe La candidata del PP a la Comunidad de Madrid matiza que es una decisión «muy complicada» que compete sólo al PP nacional ADOLFO LORENTE Lunes, 10 junio 2019, 10:52

De entrada no, pero llegado el caso, como mal menor... La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha puesto voz a uno de las grandes rumores que estos días circulan por los pasillos del Congreso: que los populares se abstengan en la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno como en su día hicieron los socialistas con Mariano Rajoy como un ejercicio de lealtad institucional. Díaz Ayuso ha defendido esta opción como un caso extremo para evitar que el PSOE gobierne gracias «al apoyo de los independentistas y el entorno político de ETA».

Así lo ha indicado en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, donde preguntada en varias ocasiones sobre esta cuestión se ha mostrado dubitativa matizando que no tiene nada que decir al respecto porque es una decisión que toma el Partido Popular a nivel de la dirección nacional. Pese a todo, no ha dudado en opinar: «Creo que el PP por ahora tiene pensado votar en contra y me parece bien», ha señalado para indicar a continuación que en la «peor de las circunstancias» le parecería «correcto» que el PP optara por la abstención si eso evita que sean los independentistas los que apoyen a Pedro Sánchez

«Si llega el caso me parece correcto, pero la decisión la toma el partido a nivel nacional», ha insistido. No obstante, en otro momento de la entrevista ha admitido que es una decisión «muy complicada» pero que »preferiría« la abstención a cualquier otro escenario con Esquerra Republicana.

«Si se puede evitar que vuelva a ser presidente con independentistas y el entorno político de ETA lo preferiría», ha reiterado, para apuntar que se hace «muy duro» tomar esta decisión cuando el proyecto que plantea el PSOE para los próximos cuatro años es contrario a lo que el PP quiere para España. «Se hace una situación muy complicada», ha remarcado.

Díaz Ayuso ha respondido a esta pregunta tras ser requerida por las palabras de la expresidenta del PP de Madrid y de la Comunidad Esperanza Aguirre este fin de semana en La Sexta donde también apostó por la abstención, como en su día hicieron en el PSOE para que Mariano Rajoy fuera investido.