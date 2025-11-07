El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El acto se ha celebrado en Ermua. Mireya López

El Día de la Memoria homenajea a los pacifistas que «alzaron la voz» frente al terrorismo

El acto recuerda el papel de colectivos como Gesto por la Paz o los Escolapios y de personas como Imanol Zubero o Cristina Cuesta

David Guadilla

Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:47

Comenta

En la Euskadi azotada por el terrorismo de los años ochenta y noventa, colectivos formados por personas de procedencias profesionales y vitales muy diferentes se ... unieron con un único objetivo: «alzar la voz» contra la sinrazón de la violencia que literalmente desangraba a la sociedad vasca. Sus protestas silenciosas, sencillas, que empezaron con un carácter simbólico y terminaron siendo multitudinarias, se convirtieron en la mejor respuesta que dio la ciudadanía de Euskadi a los fanáticos, y por ello sufrieron amenazas, coacciones y ataques directos. A todos ellos se ha querido homenajear en el acto convocado por la Delegación del Gobierno y el Memorial de Víctimas con motivo del Día de la Memoria.

