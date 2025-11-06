El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pedro Sánchez y Nadia Calviño en el Congreso.

El día que Calviño amenazó a Sánchez con dimitir por pactar con Bildu la derogación de la reforma laboral

La exvicepresidenta primera, ahora máxima responsable del Banco Europeo de Inversiones, recuerda en el libro 'Dos mil días en el Gobierno' su paso por la política y sus continuos choques con la «extrema izquierda» en el Consejo de Ministros

Adolfo Lorente

Adolfo Lorente

Jueves, 6 de noviembre 2025, 09:22

Comenta

El libro de Nadia Calviño evidencia que todo era lo que parecía. La actual presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) presenta este jueves en ... Madrid 'Dos mil días en el Gobierno' (Plaza & Janés) donde repasa su trayectoria política después de haber sido llamada a filas por Pedro Sánchez para asumir el Ministerio de Economía, primero, y varias vicepresidencias después. La última de ellas, la primera, la importante. Calviño venía de Bruselas, donde ejercía de directora general de Presupuestos en la Comisión Europea. Era una 'pata negra'. Pese a todo, aceptó ganar tres veces menos e introducirse en política, un mundo desconocido, cada vez más inhóspito, que tras las reservas iniciales terminó seduciéndola. Tanto, que en los peores momentos de Sánchez, llegó a sonar con fuerza para ser la candidata del PSOE a la presidencia del Gobierno. Un partido con el que comulga, y mucho, pero del que no es afiliada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  2. 2

    Más de cien motoristas despiden en su barrio de Altamira al joven fallecido en accidente
  3. 3 Lucas, de Andy y Lucas, ahogado por las deudas: «Tiene 5.000 euros al mes en hipotecas y debe 400.000 al banco»
  4. 4

    Estas son las dos alternativas a las gafas cuando aparece la presbicia
  5. 5

    El consejero acusa al rector de la UPV/EHU de «desautorizarle» y ve intencionalidad política
  6. 6

    Los jóvenes vascos son los que más se emborrachan y más cannabis consumen
  7. 7

    El día después de Vilaplana: imparte un curso de formación de ocho horas
  8. 8

    Las promesas brillan: Selton y Hierro debutan y la grada corea el nombre del primero
  9. 9

    La zona de bajas emisiones de Barakaldo funcionará las 24 horas de lunes a domingo
  10. 10

    El emérito pasa factura a la Reina y Sánchez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El día que Calviño amenazó a Sánchez con dimitir por pactar con Bildu la derogación de la reforma laboral

El día que Calviño amenazó a Sánchez con dimitir por pactar con Bildu la derogación de la reforma laboral