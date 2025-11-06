El día que Calviño amenazó a Sánchez con dimitir por pactar con Bildu la derogación de la reforma laboral

El libro de Nadia Calviño evidencia que todo era lo que parecía. La actual presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) presenta este jueves en ... Madrid 'Dos mil días en el Gobierno' (Plaza & Janés) donde repasa su trayectoria política después de haber sido llamada a filas por Pedro Sánchez para asumir el Ministerio de Economía, primero, y varias vicepresidencias después. La última de ellas, la primera, la importante. Calviño venía de Bruselas, donde ejercía de directora general de Presupuestos en la Comisión Europea. Era una 'pata negra'. Pese a todo, aceptó ganar tres veces menos e introducirse en política, un mundo desconocido, cada vez más inhóspito, que tras las reservas iniciales terminó seduciéndola. Tanto, que en los peores momentos de Sánchez, llegó a sonar con fuerza para ser la candidata del PSOE a la presidencia del Gobierno. Un partido con el que comulga, y mucho, pero del que no es afiliada.

Al final, la que se marchó fue ella y hoy, desde la atalaya del BEI, recuerda por escrito que todo lo que parecía ocurrió de verdad.

20 de mayo de 2020. Ya avanzada aquella tarde, el grupo de EH Bildu en el Congreso envía un texto firmado por ellos y por el PSOE en el que se acuerda «derogar de manera íntegra la reforma laboral del PP». Fue entonces cuanto saltaron todas las alarmas. Tanto por el fondo del acuerdo como por los protagonistas, aunque por aquel entonces Sánchez ya había dado muestras de que la izquierda abertzale era un socio más y que no tendría reparos en pactar con ellos pese a negarse a condenar el terrorismo de ETA.

Aquella tarde, Nadia Calviño se enteró del acuerdo por los medios de comunicación. Lo define como «un momento crítico». Por la noche, escribe, habló con el presidente del Gobierno y le «transmití que si ése era el plan, yo no sabía qué hacía en el Gobierno. No estaba segura de si tendría otra perspectiva al día siguiente, pero, en ese momento, no veía ningún sentido a mi trabajo». Explica que ese texto «iba más allá del programa electoral» y que «cualquier mensaje radical era inoportuno en una situación tan delicada para la economía».

Su amenaza tuvo efecto. «Poco después, recibí el mensaje de que se había cambiado el texto para alinearlo con el programa electoral». Es decir, sólo se modificarían «los aspectos más lesivos». El grupo socialista en el Congreso reculó y EH Bildu montó en cólera recordando que si se firma una cosa hay que cumplirla. Y es que, confiesa, «me convertí en el enemigo a batir por una parte del Gobierno de coalición», en concreto, por parte de la «extrema izquierda», como ella misma define a Podemos, primero, y a Sumar, después.

Política de tierra quemada

El libro constata que su relación con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, no era mala, sino peor. No le cita en ningún momento, sino que habla del Ministerio de Trabajo como sujeto. Lamenta su «política de tierra quemada y hechos consumados» y cómo «trató de llevarlo todo a un enfrentamiento bilateral con el Ministerio de Economía y, en concreto, a un enfrentamiento personal conmigo».

Lean este párrafo. «Tras generar tensión entre las partes y hacer imposible un acuerdo equilibrado en un clima de entendimiento, el Ministerio de Trabajo siempre encontraba la misma puerta de salida: arrinconar a los empresarios en una posición inasumible, llegar a un acuerdo bilateral con los sindicatos y, ante el coste político de no validarlo, poner presión al resto del Gobierno, encabezado por el Ministerio de Economía, para aceptarlo para así aparecer como vencedor de una batalla ficticia en la que, la verdad, nadie ganaba nada».