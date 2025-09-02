El despacho que fundó Montoro pide archivar la causa por «gravísimas anomalías» en la instrucción

Después de levantarse el secreto de sumario el pasado junio tras casi siete años de diligencias por el temor del juez a las filtraciones, el ' ... caso Montoro' se reactiva por partida doble. Tras la vuelta de vacaciones estivales, la defensa del despacho Equipo Económico (EE) y de su socio director Manuel de Vicente Tutor buscan de la mano el archivo total de la causa. En un escrito, han pedido a la Audiencia Provincial de Tarragona -demarcación donde se instruye el procedimiento- que «declare la nulidad de todas las actuaciones declaradas secretas» que afectan a una treintena de investigados, incluido el exministro de Hacienda con el PP Cristóbal Montoro, por presuntos favores legales a empresas contratantes con Equipo Económico.

Se trata de un recurso de apelación contra el auto que el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona dictó el 2 de agosto de 2018 para declarar el secreto de las actuaciones, así como «contra los autos sucesivos que acordaron sus reiteradas prórrogas, hasta el auto de 19 de junio de 2025 por el que se acordó levantar el secreto». La defensa, a cargo del letrado José Antonio Choclán (el mismo que lleva al empresario Víctor de Aldama en el 'caso Cerdán'), también ha reclamado que «se decrete el sobreseimiento libre y archivo de la presente causa» abierta hace siete años por el juez Rubén Rus.

Para ello, reclama a la Audiencia Provincial que estime lo solicitado «en atención a las gravísimas anomalías advertidas en el procedimiento, la importancia de los derechos fundamentales que se encuentra afectados, y ante los también gravísimos perjuicios reputacionales que se vienen produciendo por el traslado del sumario a los medios de comunicación».

El despacho afea que el instructor haya mantenido la causa bajo secreto todos estos años, algo que entiende que ha determinado que el proceso se encuentre «viciado de nulidad». Y considera que «la lesión de derechos fundamentales resulta ya irremediable y no se repara por la mera circunstancia de levantar el secreto tardíamente cuando la indefensión efectiva ya se ha producido, con vulneración del derecho fundamental a un proceso justo».

A su juicio, la «indebida prolongación del secreto» ha determinado que «un juzgado manifiestamente incompetente haya podido investigar sin competencia territorial unos hechos durante más de siete años, con opacidad y ocultación a las partes, salvo el Ministerio Fiscal». Además, recuerda que la Ley de Enjuiciamiento Criminal fija que el secreto no debe prolongarse «más tiempo del que sea estrictamente necesario para preservar el fin legítimo de la investigación judicial», al tiempo que se apoya en jurisprudencia del Tribunal Supremo y en doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Asimismo, reprocha que se hayan retrasado las imputaciones «más allá de lo estrictamente necesario» cuando el juzgado consideraba que «existían indicios de criminalidad desde al menos el 16 de diciembre de 2021». Así las cosas, denuncia la «especial indefensión» de los investigados en esta causa, «dado el tiempo añadido de instrucción transcurrido sin su conocimiento, el aprovechamiento de documentación y, en general, de información que hubiera resultado necesaria para la defensa relativa a los hechos indagados, producidos entre 2014 y 2018, por tanto, hace hoy 11 años y 7 años respectivamente».

Al hilo, recuerda que «la normativa tributaria contempla un plazo general de prescripción de cuatro años», mientras que la normativa contable fija el plazo en seis años «como tiempos de referencia para la conservación de documentación».

Un correo electrónico clave

Además, en otro escrito, el letrado pide también el archivo de la causa y la nulidad de actuaciones al entender que no el juez no motivó suficientemente el registro de la empresa Messer «para la averiguación del nuevo delito concreto que se desprendía de los correos electrónicos intervenidos». Se refiere al «hallazgo casual» por los investigadores de, entre otros, un correo de Rubén Folgado, director técnico de Messer, en el que aseguraba que, para conseguir favores, «la vía más directa, como siempre, es pagar a Equipo Económico, que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro».

La defensa incide en que el registro fue acordado en el marco de una investigación sobre la construcción de una planta de Messer en El Morell (Tarragona) y subraya que los investigadores «no se abstuvieron de investigar el nuevo hecho, sino que iniciaron una investigación policial sin haber obtenido previamente la autorización judicial».

En todo caso, defiende que la acusación «es manifiestamente infundada». «No hay evidencia alguna de que se ejerciera ningún tipo de presión ante las autoridades o los funcionarios públicos. No se ha probado contacto alguno al respecto, sino meras suposiciones o sospechas basadas en relaciones de parentesco o de relaciones profesionales anteriores a los hechos investigados», agrega.

Respecto a los delitos de cohecho, negociaciones prohibidas y corrupción en los negocios, manifiesta que «no hay en la causa evidencia de haberse pagado dávida, comisión o retribución ilícita a funcionario o autoridad alguna». También descarta que se haya cometido un delito de fraude contra la Administración. «No hay menoscabo de los intereses públicos, sino un adecuado encuadramiento de una actividad industrial de acuerdo con la naturaleza de su proceso productivo», añade.

Por su parte, el juez ha admitido la personación de varias acusaciones populares en la causa: la Confederación General del Trabajo (Fetap-CGT), Manos Limpias, Vox, Sociedad Humana, Luis José Sáenz de Tejada Vallejo, Asociación Defensa Integral de Víctimas de Delitos Especializada (bajo la dirección letrada de Jorge Piedrafita) e Iustitia Europa. De esta forma, estas nuevas partes se unen al PSOE, que tras levantarse el secreto de sumario fue admitida.