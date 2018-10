El «descontrol» en el búnker de la Ertzaintza Los padres de Iñigo Cabacas acuden al juicio por la muerte de su hijo como consecuencia de un pelotazo de goma de la Ertzaintza. / EFE Un agente reconoce durante el juicio del 'Caso Cabacas' no supo en toda la noche que un joven había recibido un pelotazo de goma DAVID S. OLABARRI Miércoles, 24 octubre 2018, 19:44

El agente 8.144 estaba al frente del búnker de la comisaría de Deusto el día en el que murió Iñigo Cabacas como consecuencia de un pelotazo de goma. Este ertzaina era el encargado de distribuir el material entre los policías asignados para el dispositivo de seguridad organizado con motivo del partido de alto riesgo que jugaron el Athletic y el Schalke 04 en San Mamés. El funcionario no establecía quién debía llevar cada arma. Simplemente, se encargaba de registrar la entrada y salida del material (armas largas, talkies, llaves de vehículos…) y de mantenerlas en condiciones.

Su testimonio durante la vista oral ha dejado claro el «descontrol» que existía en la Ertzaintza en aquel tiempo. «En aquella época no se hacía nada», ha reconocido cuando la abogada de la acusación particular le ha preguntado por algunos mecanismos de control para saber quién estaba utilizando cada escopeta.

Según ha explicado, él reflejaba en un acta las salidas de material. Pero ha inisistido en que es posible que un mando decidiese quién iba a utilizar un arma determinada sin su conocimiento. De hecho, ha reconocido que a él no le «comunicó nada» y que no puede «acreditar» que aquella noche no se hiciesen cambios en este sentido.

Aquel día, cuando llegaron los ertzainas a comisaría después del dispositivo, en un ambiente de nerviosismo, hubo ertzainas que le dijeron que habían disparado, otros lo negaron y otros directamente «no decían nada». Lo preguntaba para limpiar las escopetas que habían sido utilizadas. Él, afirma, no supo en toda la noche que un joven había recibido un pelotazo de goma. Sólo sabía que había habido un herido en una pelea y que la ambulancia «no podía llegar». Una afirmación que ha provocado un gesto de incredulidad de la propia fiscal.

En este sentido, el testigo ha declarado que limpió unas 15 escopetas esa noche (todas las que estaban con las bolsas de pelotas desprecintadas) y que nadie le llamó para advertirle de que no lo hiciera porque podía estar borrando pruebas judiciales. Y que esos análisis se hicieron días después, cuando él estaba de día libre. También ha insistido en que, siguiendo la forma de actuar de aquella época, rellenó las bolsas de proyectiles que habían sido abiertas y las precintó.

El ertzaina ha añadido que, a raíz del fallecimiento del aficionado rojiblanco, los protocolos de la Ertzaintza se han endurecido notablemente. Medidas de control que se recogen en la instrucción 73, que se aprobó en junio de ese mismo año. Ahora mismo, la persona que recoge el material «es la misma que la va a usar» y que debe después entregarlo. Además, se deben realizar informes si se disparan las escopetas o si se desprecintan las bolsas con los nuevos cartuchos antidisturbios.