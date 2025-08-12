Denuncian una pancarta por los presos de ETA en un colegio público

El PP denunció ayer la aparición de dos lonas en la fachada del colegio público Orixe de San Sebastián en la que se pedía la ... amnistía de los presos de ETA. «Presoak kalera amnistía osoa», se leía en una, mientras que en la otra se publicitaba una manifestación el próximo 14 de septiembre a las 13.00 horas en el Boulevard. La colocación de los carteles se produjo en plena Aste Nagusia de la capital guipuzcoana.

Además de estas dos pancartas, fuentes del Ayuntamiento señalaron ayer que también se puso otra similar en el edificio de la ikastola Orixe Zuloaga, en la calle Aldamar. Tras recibir el aviso, el Gobierno local mandó retirar las lonas colgadas de las fachadas de los dos edificios, que se encontraban vacíos por las vacaciones de verano.

La presidenta del PP en Gipuzkoa, Muriel Larrea, censuró a través de redes sociales que se utilice «un colegio como plataforma para pedir la libertad de unos asesinos». Y apuntó que «estas pancartas tienen que ser retiradas inmediatamente». También se mostró muy crítico el portavoz de los populares en San Sebastián, Borja Corominas, quien aseguró que «de todos los carteles que estos días decoran la ciudad, este posiblemente sea el que más nos entristece». «Es muy difícil para las nuevas generaciones crecer libres recibiendo este tipo de mensajes desde lo público», añadió.

Por su parte, Covite resaltó que, «por mucho que a Sare le moleste», seguirán denunciando «todos los mensajes de petición de impunidad para los presos de ETA en el espacio público».