Urgente Trasladan en helicóptero a Cruces a una joven que se bañaba en la playa de Laga
Imagen de la pancarta denunciada por el PP. E. C.

Denuncian una pancarta por los presos de ETA en un colegio público

Los populares critican que se haya usado un centro educativo «como plataforma para pedir la libertad de unos asesinos»

A. B.

Martes, 12 de agosto 2025, 00:14

El PP denunció ayer la aparición de dos lonas en la fachada del colegio público Orixe de San Sebastián en la que se pedía la ... amnistía de los presos de ETA. «Presoak kalera amnistía osoa», se leía en una, mientras que en la otra se publicitaba una manifestación el próximo 14 de septiembre a las 13.00 horas en el Boulevard. La colocación de los carteles se produjo en plena Aste Nagusia de la capital guipuzcoana.

