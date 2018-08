El delegado del Gobierno ve «posible» más acercamientos de presos de ETA este verano Jesus Loza , delegado del Gobierno en el Pais Vasco. / Jesús Andrade Loza ha enmarcado esas decisiones en una nueva política penitenciaria «orientada a la convivencia» EFE Miércoles, 8 agosto 2018, 12:49

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza, ha avanzado este miércoles que «es posible que haya nuevos acercamientos de presos de ETA antes de que acabe el verano». Loza ha enmarcado esas decisiones en una nueva política penitenciaria «orientada a la convivencia» y las ha condicionado a que los presos hagan un proceso de autocrítica. «Vamos a poner en marcha algo parecido a lo que fue la vía Nanclares», ha dicho, en referencia a la vía de reinserción que se aplicó en esta cárcel alavesa con etarras arrepentidos.

Jesús Loza ha justificado el traslado de los presos Olga Sanz y Javier Moreno, excolaboradores del 'Comando Vizcaya' de ETA, de la cárcel de Villabona, en Asturias, a la de Basauri en el «cumplimiento estricto de la legalidad». «No es un beneficio penitenciario», ha defendido el delegado, que ha recordado que los reclusos «habían cumplido todos los requisitos que establece la ley para su reinserción». Loza ha añadido que Sanz pasó a tercer grado en febrero pasado, bajo el mandato del PP; mientras que Moreno lo hizo el pasado 31 de julio, bajo el del PSOE.

«No hay una decisión política; es un cumplimiento estricto de la legalidad», ha deslizado Loza, aunque también ha reconocido que «es un gesto, una muestra a los reclusos de cuál es el camino a seguir. El objetivo de la política penitenciaria es la reinserción y esta va ligada a la autocrítica. Un preso no se acuesta terrorista y se levanta demócrata de toda la vida. Es un proceso y en él puede necesitar ayuda. La Administración puede ayudarle, pero es el preso el que debe dar los pasos».

«Autocrítica» desde la izquierda abertzale

Según el delegado del Gobierno en Euskadi, «una ayuda fundamental sería que la izquierda abertzale hiciera un proceso de autocrítica, que ayudara a los presos a hacer ese camino». Sin embargo, Loza ha criticado que ésta, por un lado, les anime a reinsertarse, pero, por otro, les ponga como lineas rojas la no delación y el no arrepetimiento. Más allá de este caso puntual, Loza ha defendido el acercamiento de los presos a Euskadi: «El acercamiento es tan legal como el alejamiento. No es un beneficio penitenciario. Son dos decisiones que toma la Administración penitenciaria», ha señalado.

Según Loza, una vez disuelta ETA, «la pregunta que debemos hacernos es si para tener una convivencia plena en Euskadi es mejor mantener a los presos a mil kilómetros de distancia del País Vasco en primer grado o apoyar ese proceso de reinserción. A mi juicio la respuesta es sencilla: es mucho mejor para todos apoyar la reinserción». El delegado de Gobierno ha confirmado que «este traslado se ha producido con conocimiento de las víctimas», en referencia a las asociaciones, y se ha alegrado asimismo de que el PP no se haya opuesto frontalmente al mismo. A su juicio, «es muy importante que exista un consenso entre PP y PSOE. Esto es política de Estado»