La defensa del euskera de Pradales frente a las cañas de Ayuso

Isabel Díaz Ayuso ha cumplido este viernes su amenaza y ha abandonado la Conferencia de Presidentes, en el Palacio de Pedralbes de Barcelona, cuando ... Imanol Pradales ha iniciado su intervención en euskera, tal y como permitía el formato de la cita. «¿Qué tipo de libertad reivindica quien niega la libertad de elegir el idioma en el que se habla? No quiero vivir en un país en el que puedes tomar cañas en libertad pero no puedes hablar en tu idioma con esa misma libertad», ha asegurado con contundencia el lehendakari tras el plantón de Ayuso.

De esta forma, ha dejado claro que, detrás del «numerito» de la presidenta de la Comunidad de Madrid o la falta de respeto que los presidentes que no se han puesto el pinganillo, «hay mucho más que las ansias de protagonismo o la instrumentalización del idioma con fines partidistas. Incluso hay mucho más que una cultura política en la que todo vale para atacar al adversario».

El tal comentado alegato de 'las cañitas' de Ayuso se produjo el pasado fin de semana, en el madrileño Parque de Berlín, cuando la presidenta y José Luis Martínez Almeida celebraron el ecuador de su legislatura desde su victoria en mayo de 2023. La dirigente madrilena también arremetió contra la ministra de Sanidad, Mónica García, por una supuesta frivolización de las drogas. «A la ministra le gustan los porros, a mí la fruta. A cada uno le va lo suyo», exclamó.

Finalmente, en la reunión de esta tarde en Barcelona, la dirigente del PP se ha reincorporado en el turno de Alfonso Rueda y no ha dudado en justificar su reacción. «Tengo la libertad para manifestar lo que no me parece bien», ha asegurado. «Usan las lenguas para dividirnos», ha reprochado. A su juicio, el Gobierno trata de mostrar una España «plurinacional» que desde su óptica «no existe»; nación solo hay una, ha recalcado.