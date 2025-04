Los dardos dialécticos de Revilla contra Juan Carlos I tras su demanda

Iñaki Juez Miércoles, 2 de abril 2025, 11:52 Comenta Compartir

No quería «echar más leña al fuego», pero Miguel Ángel Revilla no puede evitar dar titulares. Y menos en la que fue una de las ruedas de prensa más importantes de su vida pública ... tras recibir la querella del rey emérito por las «expresiones calumniosas e injuriosas» vertidas contra él entre 2022 y 2025. No hay mejor defensa que un buen ataque y el secretario general del Partido Regionalista de Cantabria no se mordió la lengua a la hora de lanzar todo tipo de dardos dialécticos contra la figura de Don Juan Carlos I. Ni los 50.000 euros que le reclama el monarca por daños y perjuicios le pudieron hacer callar. Estas fueron algunas de sus 'perlas' expresadas, entre la »rabia« y el »cabreo«, este miércoles ante los periodistas que llenaron la sala de la sede de su partido.

-«Es un rey inmune y poderoso, que todavía está anclado en la época en la que todos los demás éramos siervos» -«Es injusto y mezquino ir a por un ciudadano sabiendo que al rey no le podemos hacer nada» -«¿Por qué no se ha querellado contra Bárbara Rey o contra Corinna, que dijo que tenía una máquina de contar dinero en La Zarzuela?» -«Ese señor quiere atajar otras voces y ha pensado que, por el conocimiento y aceptación que tengo, puede dar un escarmiento» -«Esa admiración es más allá de la relación de un rey y un presidente autonómico, nos caíamos bien, por eso cuando se descubre el pastel mis declaraciones es que es la decepción de mi vida, se me cae un mito» -«Si no existiera la inviolabilidad del rey, Juan Carlos I estaría como Le Pen o como Sarkozy que lleva un aparato para localizarle». -«No está condenado, no puedo basarme en sentencias porque no se le puede condenar. Sabemos que tiene el dinero fuera y que no es ciudadano fiscal español» -«Algún periodista ha dicho cosas más duras del rey que yo» -«Nada me gustaría más que viniese él al acto de conciliación. Ya que ha presentado la demanda, ahí nos vemos»

