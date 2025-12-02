Cumbre a cuatro bandas en primavera para intentar desatascar la conexión francesa con el TAV

El encuentro estuvo a punto de celebrarse el pasado mes de julio, pero las agendas no cuadraron y la crisis institucional que atraviesa Francia sigue ... manteniendo en el aire la cita. Hoy martes el lehendakari ha anunciado que finalmente el encuentro a cuatro bandas que sentará en la misma mesa a la UE y los gobiernos español, galo y vasco para intentar desatascar la ejecución de la conexión francesa con el TAV se celebrará la próxima primavera.

Imanol Pradales ha comparecido junto al presidente de Nueva Aquitania, Alain Rousset, en el final del viaje de dos días que ha realizado a la región francesa. Además de renovar los lazos socioeconómicos que Euskadi mantiene con el territorio desde la época de Urkullu, el viaje tenía la prioridad de hacer lobby y «presionar» en la medida de lo posible para intentar que el Gobierno de Emmanuel Macron acelere sus planes ferroviarios. La conexión Burdeos-Dax-Hendaya es secundaria para el Elíseo, la tiene a la cola de sus proyectos ferroviarios y no prevé iniciarla antes de 2040, como pronto.

«Nos jugamos el futuro»

Esta previsión choca con el anhelo vasco de que el TAV cuente con una salida hacia Francia y Europa cuanto antes, lo que supondría una mejora considerable para la movilidad de pasajeros y mercancías. Pero sobre todo choca con los planes de la UE, que quiere tener culminados para 2035 los corredores prioritarios de alta velocidad. Vertebrarán el continente al unir las principales capitales. Uno de ellos es el Lisboa-Madrid- París. Tal y como van las cosas para esa fecha no estará lista ni la conexión portuguesa ni el enlace entre Euskadi y Burdeos, que ahora mismo se ejecuta por una vía convencional que se está parcheando.

A comienzos de noviembre la UE ratificó el carácter estratégico de la infraestructura y volvió a activar los resortes para meter prisa a Francia, recordándole que se trata de una obra cuya trascendencia supera las cuestiones internas del país vecino. A esa ola se ha subido también Pradales, que vienen reclamando en sucesivas ocasiones desde entonces que el proyecto se acelere. Ayer mantuvo un encuentro en Burdeos con representantes del comisario europeo de Transportes y hoy ha reclamado altura de miras a todas las partes implicadas. «Es el momento de las grandes decisiones, nos jugamos nuestro futuro», ha reclamado.