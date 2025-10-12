El cuartel de La Salve celebra el día del Pilar con la mirada puesta en «conjugar tradición e innovación» El tradicional acto en la Comandancia bilbaína ha servido para ensalzar la labor del cuerpo en Bizkaia

Helena Rodríguez Domingo, 12 de octubre 2025, 14:56 | Actualizado 15:05h. Comenta Compartir

Las instalaciones del cuartel de la Guardia Civil en Bilbao son el escenario habitual de las celebraciones con motivo del día del Pilar, patrona del cuerpo. La celebración ha contado con la presencia del coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Bizkaia, Pascual Segura, que ha presidido el acto; y el subdelegado del Gobierno en Bizkaia, Carlos García Buendía.

Además de recordar la trayectoria del instituto armado en el territorio foral, Segura ha destacado «la importancia de conjugar tradición e innovación en nuestra labor». También ha apelado a continuar construyendo «la Guardia Civil del futuro» mencionando avances como la creación de la Cibercomandancia o el uso de drones, sistemas de análisis de datos e inteligencia artificial. No obstante, ha recordado que «la mayor tecnología sigue siendo el compromiso de quienes visten este uniforme».

Ampliar Un momento del desfile militar. G,C.

El subdelegado del Gobierno por su parte ha aprovechado para rendir un homenaje a los agentes que perdieron la vida cumpliendo su deber, «pérdidas irreparables que dejaron una huella profunda en la institución«. García Buendía ha destacado las profundas transformaciones que ha atravesado la Guardia Civil desde su fundación hasta hoy, »adaptándose con firmeza y visión a los cambios sociales, tecnológicos y operativos, sabiendo siempre evolucionar sin perder vuestra esencia» y «formándoos con rigor para anticipar el futuro sin dejar de proteger el presente».

El acto ha incluido una parada militar y desfile, en el que han participado efectivos de diferentes unidades de la Guardia Civil de Bizkaia. Durante el mismo se han impuesto 16 Cruces del Mérito con distintivo Blanco, 4 Cruces del Mérito Militar con distintivo Blanco, y ha destacado la imposición de la Cruz de Plata. En Bizkaia el cuerpo es responsable de la vigilancia de Costas y Fronteras, del Resguardo Fiscal del Estado y las actuaciones encaminadas a perseguir el contrabando, así como el control de armas y explosivos y la vigilancia y custodia del puerto y aeropuerto. Para todo ello cuenta con 7 puestos ordinarios y 5 compañías, así como en especialidades de Fiscal y Fronteras, Servicio Marítimo, Policía Judicial, Equipo@, Información, UCOMA, GEDEX, Intervención de Armas y Servicio Cinológico, entre otras.