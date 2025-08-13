Las críticas de Canarias a la gestión migratoria fuerzan a Sánchez a reunirse con Clavijo

Las críticas del Gobierno canario a la lentitud con la que el Ejecutivo central está cumpliendo con las órdenes del Supremo para el reparto de ... los menores peticionarios de asilo ha provocado que finalmente Moncloa acceda a un cara a cara entre las dos administraciones. El presidente insular, Fernando Clavijo, anunció este miércoles que el próximo lunes 18 de agosto se reunirá con Pedro Sánchez en Lanzarote, donde veranea el jefe del Ejecutivo central, para abordar la situación migratoria, además de otros temas como la 'agenda canaria' y asuntos presupuestarios.

La reunión, según diversas fuentes, es probable que se desarrolle a partir de las 16.30 horas en la sede del Cabildo de Lanzarote, a una docena de kilómetro de la residencia de La Mareta, en Teguise, donde Sánchez está de vacaciones desde finales de julio.

En una entrevista en TVE, Clavijo ya dejó claro que tiene previsto reprochar a Sánchez su falta de compromiso con el tema de los menores. «El Gobierno no está cumpliendo con sus obligaciones», afirmó el presidente insular «Es el Tribunal Supremo el único que ha hecho que esta situación empiece a corregirse, pero cuatro meses después de la sentencia solo han salido diez», agregó. «No informan de las plazas y de cuándo estarán disponibles», se lamentó.

Clavijo rechazó que el traslado a la Península de los adolescentes solicitantes haya sido un problema de «papeleo», después de que este martes desde el Ejecutivo central se cancelara el segundo traslado de menores previsto para finales de esta semana alegando por motivos «administrativos». Según Fernando Clavijo, el Ejecutivo central «esconde un problema político», que es «el rechazado de las comunidades autónomas» ante el que Moncloa no muestra «una voluntad determinante».

«Si no se hace caso al Supremo, que es la máxima autoridad legal de este país, no sabemos qué va a ocurrir cuando llegue septiembre, cuando esperemos que aumenten las llegadas», insistió el jefe del Ejecutivo del archipiélago.

El presidente canario reconoció que en relación al reparto de los menores migrantes no acompañados, hay «mayoritariamente» un problema de financiación en el trasfondo del rechazo de la mayoría de las autonomías a acogerlos.

Clavijo se quejó particularmente este miércoles de que en un país con 50 millones de habitantes «sea un problema acoger a 5.000 menores». El jefe de Gobierno autonómicos contrapuso las trabas para hacerse cargo de los solicitantes de asilo de origen africano con la respuesta que dio España en su día para acoger a los refugiados de Ucrania o de Afganistán. «Yo puedo entender la situación política, pero sí sí espero que de esta reunión y esos acuerdos pues salgan acciones concretas que se pueden cristalizar en los próximos meses», auguró el presidente Canario.

Bronca con Elma Saiz

La reunión entre Sánchez y Clavijo no se espera precisamente tranquila, sobre todo después de las críticas de las últimas horas de la la ministra de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, Elma Saiz, a las comunidades del PP y al propio Ejecutivo de Fernando Clavijo, después de que la oposición tildara de «nefasto» este reparto de menores que comenzó el pasado lunes con la llegada a Asturias de diez adolescentes procedentes del archipiélago. El lunes Clavijo ya habló de «cierta improvisación» y Saiz le acusó de «deslealtad».

Asturias, una de las cuatro autonomías gobernadas por el PSOE, junto con Navarra, Cataluña y Castilla-La Mancha, ha recibido al primer grupo y en concreto, Gijón ha sido la ciudad elegida por el Ministerio de Migraciones para la acogida de diez menores, nueve malienses y un senegalés, de 16 y 17 años, que serán tutelados por el Gobierno de autonómico a través de la ONG ACCEM, una asociación de acompañamiento a personas con riesgo de exclusión social.

El Principado es una de las comunidades que no ha protestado contra los planes de traslados de migrantes desde Canarias. Las autonomías gobernadas por el PP y Castilla-La Mancha, socialista, han mostrado públicamente sus reticencias a los planes del Ejecutivo central, aunque la ministra solicitó el martes la colaboración «sin excepciones» a todas las comunidades para que reciban migrantes. Madrid es la que ha mostrado más rotundidad contra los planes del Ejecutivo y el municipio de Pozuelo de Alarcón, en manos de los populares, ha cerrado su centro de acogida.