El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Clavijo y Sánchez en un encuentro anterior en Santa Cruz de Tenerife Europa Press

Las críticas de Canarias a la gestión migratoria fuerzan a Sánchez a reunirse con Clavijo

Los dos presidentes se encontrarán el próximo lunes en Lanzarote donde el jefe del Ejecutivo central pasa sus vacaciones

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Miércoles, 13 de agosto 2025, 10:23

Las críticas del Gobierno canario a la lentitud con la que el Ejecutivo central está cumpliendo con las órdenes del Supremo para el reparto de ... los menores peticionarios de asilo ha provocado que finalmente Moncloa acceda a un cara a cara entre las dos administraciones. El presidente insular, Fernando Clavijo, anunció este miércoles que el próximo lunes 18 de agosto se reunirá con Pedro Sánchez en Lanzarote, donde veranea el jefe del Ejecutivo central, para abordar la situación migratoria, además de otros temas como la 'agenda canaria' y asuntos presupuestarios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    GKS denuncia su exclusión de las txosnas de Aste Nagusia por «razones políticas»
  2. 2

    Dos detenidos por herir de gravedad a un joven en Getxo en una pelea con destornilladores
  3. 3

    Preocupación entre los vecinos de Getxo tras los últimos episodios violentos: «Cada vez están más agresivos»
  4. 4

    El jueves vuelve el calor tras una breve tregua que empezó con una tormenta
  5. 5

    Susto en las piscinas de El Fango: «Atendimos en el bar a 8 niños por calor y ataques de ansiedad»
  6. 6 El ofertón de Roig a los socios del Villarreal para ver el partido contra el Barça en Miami
  7. 7

    Noja retira 1.620 toneladas de algas en tres días, pero siguen llegando con las mareas
  8. 8 La aplaudida reflexión sobre los cuerpos en la playa de la nutricionista vasca Gabriela Uriarte
  9. 9

    Los incendios desolan siete comunidades y provocan dos muertos y una docena de heridos
  10. 10

    El Balcón de la Lola reabre tras un mes cerrado por sanción

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Las críticas de Canarias a la gestión migratoria fuerzan a Sánchez a reunirse con Clavijo

Las críticas de Canarias a la gestión migratoria fuerzan a Sánchez a reunirse con Clavijo