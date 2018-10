El PP cree que los Presupuestos vascos son un mero «maquillaje» electoral Antón Damborenea durante la rueda de prensa ofrecida este miércoles en el Parlamento vasco.- / Blanca Saenz de Castillo «El Gobierno ya nos dejó claro que su socio preferente era Bildu», afirma Antón Damborenea IVÁN ORIO VITORIA Miércoles, 31 octubre 2018, 13:48

«No nos gustan nada». Así de tajante se ha mostrado el portavoz de Economía del Partido Popular vasco, Antón Damborenea, al valorar el proyecto de Presupuestos para 2019 presentado la semana pasada por el Ejecutivo de Iñigo Urkullu. Su contenido le parece tan «irreal» que el PP -que favoreció su aprobación en los dos últimos ejercicios- se pregunta incluso si las Cuentas remitidas al Parlamento son «de verdad» o un mero «maquillaje» de cara a las elecciones municipales y forales del próximo mes de mayo. Los populares se muestran muy reticentes porque interpretan que el gobierno de coalición PNV-PSE «se ha hecho trampas al solitario» a la hora de elaborarlas y porque incluso contienen alguna «mentira», como la anunciada subida del 2,25% del sueldo a los funcionarios cuando es un asunto que por el momento depende de que se aprueben o no los Presupuestos Generales del Estado. «Es propaganda electoral, y nosotros no estamos para hacer propaganda al PNV», ha advertido Damborena en una comparecencia ante los medios de comunicación en la Cámara de Vitoria.

El presidente de la formación en Euskadi, Alfonso Alonso, ya dejó claro en su momento que la primera condición para sentarse a negociar es que los jeltzales rompieran el acuerdo con EH Bildu sobre las bases del nuevo Estatuto. Ese requisito, ratificado hoy por Damborenea, no se ha cumplido ni tiene visos de que así ocurra porque, según ha declarado ante la Prensa, los partidos del Ejecutivo autónomo «nos dejaron claro que su socio preferente» es la coalición abertzale . Sin embargo, el PP ha realizado una revisión preliminar de los Presupuestos vascos y tampoco le han convencido. Es decir, que al portazo político por el pacto entre el PNV y Bildu se suma ahora otro de carácter económico. Los populares sostienen que el proyecto para el próximo año no garantiza la creación de empleo de calidad en la industria y en ámbito tecnológico, un objetivo en su opinión determinante tras conocerse que en el último trimestre se han perdido 7.000 puestos de trabajo, y reduce de forma considerable la inversión pública. Tanto, ha resaltado Damborenea, que el tren de alta velocidad no llegará a la comunidad autónoma en los plazos previstos.

El dirigente popular ha establecido una relación directa entre el cambio de gobierno en La Moncloa y las Cuentas autonómicas, sobre todo porque, según ha subrayado, los partidos del arco parlamentario vasco excepto el suyo (PNV, PSE, Podemos y EH Bildu) son los mismos que auparon a Pedro Sánchez a la presidencia y son los que también pueden favorecer ahora en el Congreso la aprobación de los Presupuestos españoles. Damborenea ha aludido a las declaraciones del consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, quien aseguró que el proyecto presupuestario para 2019 es «buenísimo» y que el resto de formaciones iban a tener muy complicado buscar argumentos para rechazarlo. Lejos de avalar esas manifestaciones, el parlamentario del PP ha recalcado que las Cuentas no parecen haber generado excesivo entusiasmo y que la opción de una prórroga presupuestaria es más que posible. Incluso se ha cuestionado si el Gabinete de Urkullu en realidad «no quiere» que los Presupuestos salgan adelante para recurrir después al «lloriqueo habitual» con frases como «yo quería pero no me dejaron».

Aunque las opciones de un consenso son más que remotas, los populares están abiertos a dialogar con los responsables del Gobierno vasco tantas veces como sea necesario y de debatir públicamente con ellos, algo que sucederá en un próximo pleno parlamentario. «Si nos llaman iremos y les diremos lo mismo que les hemos dicho hasta ahora porque nosotros, a diferencia de otros partidos, no cambiamos de criterio», ha asegurado Damborenea, quien también se ha quejado del grado de cumplimiento del acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y el PP para que prosperasen las Cuentas de 2017 y 2018. Y ha puesto dos ejemplos para demostrarlo: el recorte en las inversiones, cuando en el pacto se proponía un aumento escalonado, «y el hecho de que nadie sepa nada» de las líneas 4 y 5 del metro, también contempladas en ambos ejercicios.