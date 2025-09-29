Covite ve los homenajes a 'Txiki' y Otaegi «una falta de respeto a sus víctimas» Considera que ambos fueron «injustamente ejecutados» pero recuerda que integraron «una organización terrorista con delitos de sangre»

Iñigo Fernández de Lucio Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:09 Comenta Compartir

Un día después de los homenajes a 'Txiki' y Otaegi, Covite salió este domingo al paso para denunciar lo que considera una «falta de respeto a sus víctimas». Tanto Sortu como los jóvenes disidentes disidentes de la izquierda abertzale, agrupados en torno a GKS, reivindicaron la figura de los exmilitantes de ETA fusilados por el franquismo hace medio siglo.

La asociación que preside Consuelo Ordóñez recordó que 'Txiki' y Otaegi pertenecieron a una banda que cometió «delitos de sangre». En un mensaje en sus redes sociales, apuntó que ambos «fueron injustamente ejecutados» pero rechazó que merecieran un reconocimiento. «Tampoco merecerían un homenaje público víctimas de ETA como Melitón Manzanas o Carrero Blanco, que antes de ser asesinados fueron victimarios de la dictadura franquista».

Covite lamentó que «por desgracia, múltiples representantes públicos y hasta instituciones como el Ayuntamiento de Zarautz han homenajeado» a 'Txiki' y Otaegi. «Esos homenajes son una falta de respeto a sus víctimas, a sus familias y a la verdad histórica: ni 'Txiki', ni Otaegi, ni los tres miembros del FRAP fueron luchadores por la libertad, ni héroes, ni mártires, sino personas que formaron parte de organizaciones terroristas y que cometieron delitos de sangre», añadió.

La asociación critica el argumento de EH Bildu de que éstos «simbolizan a miles de ciudadanos vascos oprimidos y la libertad» del pueblo vasco. «Simbolizan lo que fueron: integrantes de una organización terrorista con delitos de sangre que fueron injustamente ejecutados por el régimen franquista. Pero no son héroes ni mártires ni merecen ningún homenaje público», reiteró.

«Esta conmemoración supone una reivindicación explícita de la violencia terrorista y un apoyo colectivo a sus perpetradores, dado que en los 'Gudari Eguna' los homenajes se hacen extensivos a todos los miembros de ETA», continúa. «Tenían una oportunidad magnífica para demostrar que sus palabras sobre las víctimas de ETA y la convivencia no eran puro cinismo. No lo hicieron. Prefirieron rendir homenaje público a los terroristas de ETA, como hacen siempre». Covite asegura que la izquierda abertzale «no ensalza a 'Txiki' y a Otaegi por ser víctimas del franquismo, sino por ser etarras».

También señala que el lema 'Askatasun Haizea' (viento de libertad), con el que Sortu «lleva meses abarrotando las calles de Euskadi, está basado en una mentira». Los historiadores Santiago de Pablo y Gaizka Fernández Soldevilla explicaron en un artículo publicado en EL CORREO, la frase, que dejó por escrito 'Txiki', se atribuye de forma errónea al 'Che' Guevara. En realidad, fue cosecha del grupo musical francés Los Guerrilleros en honor, eso sí, al líder revolucionario argentino.