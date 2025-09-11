Covite denuncia un tercer grado «fraudulento» al preso de ETA Mikel Otegi que mató a dos ertzainas con una escopeta de caza La asociación vasca de víctimas critica también la progresión de la reclusa de la banda Ana Belén Egües

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo ha denunciado la concesión del tercer grado al preso de ETA Mikel Otegi, que fue condenado por el asesinato en 1995 de dos ertzainas en Itsasondo. Según Covite, tanto él como la reclusa de la banda Ana Belén Egües, que también ha progresado, «están todavía vinculados a la izquierda abertzale y forman parte de las listas oficiales de Etxerat, donde son tratados como presos políticos». Por ese motivo la principal asociación vasca de víctimas considera que se trata de un tercer grado «fraudulento».

Covite ha calificado la progresión de estos dos reclusos como «una nueva muestra de la amnistía encubierta que el Gobierno vasco está aplicando a los presos de ETA, progresando a un número cada vez mayor de etarras sin que cumplan con el requisito legal fundamental de arrepentimiento».

Mikel Otegi asesinó el 10 de diciembre de 1995 en la localidad guipuzcoana de Itsasondo a los ertzainas Iñaki Mendiluze y José Luis González. Según la sentencia del Tribunal Supremo, que en 2012 le condenó a 34 años de cárcel, Otegi, vecino de ese municipio guipuzcoano y militante de Jarrai, había tenido ese día un encontronazo con un ertzaina vestido de paisano, al que golpeó y llamó «cipayo». Poco después se marchó a un concierto y regresó a su caserío conduciendo a «excesiva» velocidad. Dos ertzainas le siguieron. Cuando los agentes acudieron a su casa para multarle, les disparó a menos de dos metros y por la espalda con una escopeta de caza.

«Dos hijos de puta menos»

Acto seguido, cogió la emisora de radio de la patrulla y llamó a la comisaría: «Batasun, batasun. Para 1035. Un casero ha matado a dos cipayos por la política que seguís», les dijo. Después se dirigió a uno de sus vecinos: «Dos hijos de puta menos». Las víctimas eran Iñaki Mendiluze, natural de Zumarraga de 26 años que planeaba casarse, y José Luis González, vecino de Galdakao de 34 años cuya esposa estaba embarazada de siete meses.

Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite, ha denunciado que «lejos de estar arrepentidos, ambos etarras siguen siendo exhibidos y tratados como héroes por la izquierda abertzale». Lamentan que en octubre de 2023 el Ayuntamiento de Itsasondo organizó, en colaboración con Sare, una exposición de las pinturas de Otegi en un espacio municipal. «Para mayor escarnio, Itsasondo es precisamente la localidad donde asesinó a sus víctimas», criticaron. En 2023 EL CORREO desveló que se le había concedido un permiso para salir al dentista sin escolta policial.

La presidenta de Covite insiste en que «si estos presos etarras están en la órbita de la izquierda abertzale, que les prohíbe expresamente el arrepentimiento desde hace años, y son tratados como héroes o 'presos políticos', no hay mayor prueba de que no se han arrepentido». También señaló que, «durante la última Korrika, en 2024, se portaron pancartas con las fotos de Otegi y Egües junto a las de otros etarras como Imanol Miner, Asier Badiola e Ibon Iparraguirre».

