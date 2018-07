Cospedal advierte en Portugalete de que Podemos «generará odio y manipulación» a través de TVE Cospedal, durante su visita a Portugalete. / Jordi Alemany «La primera factura por gobernar se ha traducido en la humillación a las víctimas del terrorismo», ha criticado la exministra de Defensa ANE ONTOSO Domingo, 1 julio 2018, 12:33

La candidata a la presidencia del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha cargado contra el acuerdo entre el PSOE y Podemos para pactar la presidencia de RTVE. «Darles la televisión pública para que de pronto se convierta en una suerte de La Tuerka o de TV3 para generar odio y división o para que la manipulen y hacer propaganda, que es algo que los marxistas comunistas saben hacer muy bien», ha alertado. Para la exministra de Defensa se trata de un «golpe muy duro a la democracia española», fruto de una de las «facturas» que Pedro Sánchez «tiene que pagar por estar en La Moncloa».

Coincidiendo con el día de la Virgen de la Guía, Cospedal se ha acercado a Portugalete para participar en un encuentro con militantes en la sede del PP en Portugalete, a los que ha trasladado que son el «corazón» y el «orgullo» del partido. Tras haber pasado también por la getxotarra, ha cruzado el Puente Colgante antes de dirigirse al nuevo local a pie de calle que ayer inauguró el eurodiputado Carlos Iturgaiz. Allí ha asegurado que España está viviendo «momentos muy críticos». «Es el primer presidente del Gobierno de la democracia que es presidente gracias a los independentistas catalanes y por los votos de Bildu, que con esto ni Zapatero se había atrevido -ha criticado-. Los primeros gestos han sido para pagar las facturas que le han llevado al Palacio de la Moncloa».

En este sentido ha señalado que el «primer gesto» ha sido «traducido en la humillación a las víctimas del terrorismo. Ha sido pagarle al PNV, y quién sabe si a Bildu, la factura de haberlo llevado a la Moncloa y de apoyarle, traicionando antes al partido popular. Un gesto que deja por tierra la memoria, la dignidad y la justicia de las víctimas». Y ha añadido: «Ya no es un gesto, son hechos. Están hablando del acercamiento, de excarcelación y de beneficios penitenciarios, no de unos presos sino de unos asesinos de ETA que mataban a gente», ha defendido.

La candidata a relevar a Mariano Rajoy ha aseverado que el líder socialista «también está pagando sus facturas con los independentistas catalanes, acercando a los golpistas a los que querían dividir a España». «Si ETA no consiguió terminar con la unidad de nuestro país no iban a conseguirlo estos independentistas, separatistas que no hacen más que fomentar el odio entre catalanes y españoles», ha agregado.