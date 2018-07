Los corruptores siguen enredando Una de las múltiples manifestaciones de los últimos años en contra de la corrupción. / Afp BRAULIO GÓMEZ Miércoles, 4 julio 2018, 01:08

La corrupción política se llevó por delante al anterior presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Los grandes corruptores, los que se llevan la parte más importante del saqueo del dinero de todos, todavía siguen activos, como demuestra el desmantelamiento de una presunta trama que se dedicaba a amañar la contratación de servicios para la gestión de multas y la regulación del tráfico y que afecta a más de veinte municipios. La empresa que está en el centro de este nuevo escándalo estaría vinculada a una de las grandes constructoras españolas. El circuito de la corrupción política funciona y se activa por los corruptores que forman parte del poder económico. A veces tienen el formato de pequeños empresarios locales, pero los golpes más sonados suelen reservarse a empresas poderosas que tienen más capacidad de alterar las decisiones políticas y de dañar el interés público.

Los medios de comunicación suelen conceder más espacio a la corrupción política que a la empresarial. El ensañamiento con los políticos puede ser brutal y no siempre justo. Las investigaciones que pudieran conectar a los empresarios y empresas corruptoras con los contratos obtenidos gracias a sus donaciones a partidos o políticos no han avanzado tanto en los últimos años como las relacionadas con el comportamiento indigno de algunos políticos. Según el último Deustobarómetro, el 75% de los vascos cree que hay mucha o bastante corrupción en las grandes empresas, incluidas las del Ibex 35. En cambio, tan solo el 23% cree que la corrupción afecta a las pequeñas empresas. Este nuevo escándalo de la corrupción vuelve a poner el foco en los alcaldes y políticos locales que han hecho trampas para adjudicar irregularmente a determinadas empresas sustanciosos contratos en contra del interés general. La opinión pública está escandalizada, está indignada y exige a los partidos nuevos y viejos que no transijan con la corrupción. En cambio, ese nivel de exigencia no lo padecen los corruptores, los que tienen el poder económico.

Si iluminamos el centro de esta última trama podremos reconocer mejor el problema que tiene la democracia española con la falta de ética de parte de su élite empresarial. Vuelve a salir el nombre de una gran constructora asociado a actividades fraudulentas. Si tiramos de hemeroteca, podemos observar de forma reiterativa este rastro negativo. En noviembre de 2014 el Tribunal de la Competencia impuso una multa a 39 contratistas por repartirse los clientes en las licitaciones públicas entre 1999 y 2013. ¿Qué empresas eran las que hacían trampas aprovechándose de su poder para que los ciudadanos pagáramos un sobrecoste del 35% por la recogida de basuras? Las constructoras más grandes. En los 'papeles de Panamá' volverían a aparecer sus nombres y tampoco se escaparon de los 'papeles de Bárcenas', detonante de que la corrupción se convirtiera en uno de los tres principales problemas de la democracia española.

Ojalá este nuevo escándalo no solo se sustancie en las responsabilidades políticas que tendrán que asumir todos los partidos implicados, sino que las grandes empresas empiecen a hacer realidad sus códigos éticos y que se investigue con más medios a los que han acumulado su poder económico en estos años protagonizados por el fraude y la corrupción. La regeneración de la élite económica es tan o más necesaria que la de la élite política. Y que se ponga, por fin, también el foco en los corruptores.