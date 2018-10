Coque Malla bromea con que VOX usara en su mitin una canción «dedicada a los gais» El cantante y exvocalista de Los Ronaldos, Coque Malla. / EFE El líder de Los Ronaldos, que asegura que el tema sonó «sin pedir permiso», revela en las redes sociales que compuso la letra en homenaje a «dos amigos homosexuales muy queridos» SILVIA CANTERA Lunes, 8 octubre 2018, 20:48

Durante el acto en el que VOX llenó este pasado domingo la plaza de toros de Vistalegre sonó el tema 'No puedo vivir sin ti', de la banda madrileña Los Ronaldos. El partido de extrema derecha decidió que esta canción sonara en su mitin más multitudinario hasta la fecha, para sorpresa de su cantante. Coque Malla ha publicado, apenas 24 horas después del evento, un mensaje en las redes sociales en el que bromea sobre la elección porque «media España piensa que está dedicada a la cocaína», mientras que el resto conoce que habla sobre «la relación homosexual entre dos amigos gais muy queridos».

Malla comienza su escrito puntualizando que el partido de extrema derecha utilizó su canción «sin permiso», aunque tengan «perfecto derecho a hacerlo. Qué le vamos a hacer». Y acto seguido explica con mucha sorna el verdadero significado de la canción. «Igual han metido un poco la pata», comenta el autor del que probablemente sea el mayor éxito de la banda, que fue publicado en 2007.

Los amigos de Malla lo pasaron «realmente mal por culpa de la intolerancia y de la estupidez homófoba». Entonces, «por amistad y solidaridad», compuso 'No puedo vivir sin ti', «que tanto les ha ayudado en su vida de pareja», y que mucha gente cree erróneamente que habla sobre adicción a las drogas.

«Como me cuesta trabajo pensar que ustedes apoyen nada que tenga que ver con la cocaína (nunca se sabe, pero me cuesta trabajo), me inclino a pensar que por fin han abierto sus mentes y han abrazado la causa homosexual», comenta irónico en su escrito, acompañado en Twitter por un vídeo en el que lanza un beso a cámara. «Si es así -prosigue-, les felicito sinceramente; es un ejemplo que un partido de derechas apoye la igualdad de derechos y la libertad de elección sexual».

Esta aclaración del artista ha sido aplaudida por sus seguidores y cuenta ya con más de 18.000 'likes' en Twitter y cientos de comentarios positivos.