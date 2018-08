La contaminación del 17-A Las movilizaciones de mañana en Cataluña debieran atender a la persistencia del riesgo de atentados yihadistas y no a otras cuestiones políticas Un cartel muestra el horror de los atenta ANTONIO ELORZA Jueves, 16 agosto 2018, 01:31

El doble atentado yihadista de Barcelona y Cambrils se inscribe, por una parte, en una secuencia de acciones terroristas, abierta el 11 de marzo de 2004 (Madrid), con la única variante técnica inaugurada en la matanza de Niza del atropello de masas; por otra, lamentablemente, la reacción política ante el suceso de las autoridades y los movimientos independentistas desplazó el sentimiento popular hacia un terreno muy distante, el de las manifestaciones por la soberanía catalana y contra el Gobierno español. Tuvo lugar una auténtica contaminación, donde el tema del terrorismo islámico pasó a un lugar secundario y lo primero fue preparar la escalada de septiembre.

Las informaciones sobre los rápidos éxitos de los mossos, singularmente la muerte a tiros del terrorista de Cambrils, contribuyeron a calentar el ambiente, lo mismo que la ambigua consigna que presidió las concentraciones. La afirmación colectiva en catalán de que yo no tengo miedo -'jo no tinc por'- tiene mucho de sinsentido, al ser el terrorismo islamista el punto de referencia, ya que su lógica de actuación para el aniquilamiento de enemigos de Alá es la de la ruleta rusa y no la amenaza a un colectivo determinado. La exhibición del aparente valor ciudadano tenía otro destinatario: la previsible actuación del Estado frente a la acción independentista. El terror quedaba en el margen; la coartada para ello consistía en que los progresistas manifestantes se negaban a incurrir en islamofobia. Lo importante era difundir la imagen de una Cataluña enfrentada a España. Un éxito de marketing, que ahora pueden intentar repetir, aprovechando la presencia del Rey, convertido en chivo expiatorio por su discurso del 3 de octubre, sin que deba olvidarse una segunda coartada, la del encubrimiento del fondo reaccionario de los Torra y compañía bajo la máscara del republicanismo. En ambos casos, una perfecta transferencia de discriminación.

Sin embargo, el atentado yihadista tenía suficientes elementos en sí mismo como para merecer la atención de los Gobiernos catalán y español, así como para centrar de paso la repulsa de los catalanes. Más allá del trágico balance de muertos, el grupo procedente de Ripoll puso de relieve su voluntad de matar a toda costa, en la línea del extremismo terrorista propio del Estado islámico. Ello confirmó una concepción rigurosamente belicista, basada en el intento de reproducir la estrategia de terror y el recurso a la estratagema para aniquilar al enemigo que quedara fijada en la expansión del primer Islam. Había que regresar al tiempo y a los usos de los supuestamente 'piadosos antepasados' seguidores del profeta en armas (salafismo). En cuanto a la definición del sujeto encargado de las misiones terroristas, el episodio responde a la nueva fase definida en 2004-2005 por Mustafá Setmarian en su Llamamiento a la resistencia islámica global. Ante la disparidad de recursos, llegaba el momento de que «el sistema sustituyera a la organización» y que la dirección del movimiento se limitase a la fijación de objetivos generales. Las unidades operativas, grupos de afines o incluso 'lobos solitarios', tendrían autonomía para planificar las acciones, bajo la guía aquellos de un 'constructor de la célula'. Tal fue el papel asumido de cara al 17-A por Abdelbaki es-Satty desde su condición de imán en la mezquita de Ripoll.

La célula terrorista funciona así como antaño lo hiciera un 'comando legal' de ETA, protegida por la continuidad de una vida cotidiana normal de los individuos que la componen. Su punto débil para el caso que nos ocupa fue el manejo de 'la madre de Satán', con la explosión de Alcanar, a la que debió seguir una respuesta policial que no tuvo lugar. No obstante, en condiciones normales, es en el proceso de adoctrinamiento y formación donde el yihadismo puede ser detectado con mayor facilidad, tanto por las expresiones de que se sirve el imán como por las citas coránicas que emplea. En el Corán hay una gran mayoría de versículos que ante todo exhortan al cumplimiento de la religión, pero no faltan aquellos que de modo directo (invocación a la yihad como esfuerzo de guerra) o indirecto (como el destino -la gehena- que espera a los no-creyentes) tienen una dimensión preocupante, susceptible de ser anotada. Claro que como se ha señalado en estas mismas páginas hoy por hoy faltan los medios para atender a esa exigencia de control de los mensajes y de los imanes.

Las movilizaciones del 17 debieran atender a esa persistencia del riesgo, al mismo tiempo que cabe celebrar la cohesión social mostrada en cuanto a la ausencia de toda reacción xenófoba o anti-islámica. No está mal desde este enfoque la consigna 'Barcelona, ciudad de paz'. Una actitud que sería incompatible con el posible ruido provocado por una chusma agresiva que estaría dispuesta a servirse de un hecho luctuoso para relanzar el enfrentamiento con el Estado. La decisión del Ayuntamiento, centrando la conmemoración en las víctimas, puede proporcionar la solución.