Consuelo Ordóñez: «Las víctimas no podemos exigir una política penitenciaria, pero sí ser escuchadas» La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, Consuelo Ordóñez / D. TORRES Pide a Marlaska que en colaboración con el Gobierno francés dé la orden para detener «hasta el último etarra» LORENA GIL Sábado, 29 septiembre 2018, 00:58

Como presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, a Consuelo Ordóñez se le acumulan los frentes. Tiene una espina clavada, la de ver la foto de la derrota de ETA. Por ello, pide al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que en colaboración con el Gobierno francés, con quienes mantendrá una cumbre el próximo lunes en La Moncloa, dé la orden para detener «hasta el último etarra». Siempre sin pelos en la lengua, la hermana del edil popular Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA, habla de acercamientos de presos y de su línea roja: que los terrorista renieguen de la banda. «Las víctimas no queremos que nadie nos utilice para nada», advierte.

- Hay quien dice que los partidos siempre han usado a las víctimas y que, también en ocasiones, ustedes se dejaron...

- Todos los partidos han querido utilizar a las víctimas. Yo hablo por Covite cuando digo que nosotros nunca hemos hecho seguidismo de ningún partido ni ningún Gobierno. Siempre hemos ejercido de oposición, con Zapatero, con Rajoy... ¿Otras se han dejado utilizar? Lo hemos visto todos. Pero yo, no.

- En breve se reunirá con Pablo Casado. ¿Qué tiene previsto decirle?

- Me voy a poner a su disposición para que, antes de meter la pata, nos consulten. Mira que tienen temas para hacer oposición, que este Gobierno se lo está poniendo fácil, así que o se ponen a rebufo de las víctimas, o estaremos en las mismas de este verano. Dijeron barbaridades a raíz de dos terceros grados y metieron la pata. Le digo una cosa, Rajoy no ha hecho caso a ninguna de nuestras exigencias durante siete años. No hubo voluntad política. Y lo que no hizo el PP, se lo pido ahora a este Gobierno.

- ¿A qué se refiere?

- A la desigualdad indemnizatoria entre víctimas y a que se dé la orden para detener hasta el último etarra. La banda quería un final sin vencedores ni vencidos y Rajoy les complació. Por eso acabamos fatal con el PP. No me querían ni recibir. Cuando me reuní con el ministro Marlaska, es lo primero que le pedí. Que disolvieran a ETA.

- ¿Y qué le respondió?

- Que iba a aprovechar la cumbre del 1 de octubre. Ellos ya saben que están en Francia. Esa foto final es necesaria para recobrar la confianza en el Estado de Derecho.

- También abordó con Marlaska los acercamientos de presos.

- Llevamos desde julio haciendo una gran labor de fontanería. Lo que pedimos es razonable y es también lo que los socialistas aplicaron cuando gobernaron. No hay que olvidar que ellos pusieron en marcha la 'vía Nanclares'. Nosotros intentamos influir, que no exigir. Nunca un Gobierno nos ha informado de los acercamientos. Lo que está estudiando el Gobierno es qué requisitos exigir a los presos para acercarlos a cárceles vascas. Y ahí es donde decimos: ¡ojo!, para eso tienen que renegar de ETA.

- ¿Y cómo se hace?

- Tienen que contribuir a desprestigiarla. No se trata de arrepentirse por lo que uno ha hecho. Tienen que renegar de todo lo que hizo ETA desde que se fundó. Sin olvidarnos de ese proyecto político que justificó toda la existencia de ETA.

- ¿Por qué esa diferencia entre cárceles vascas y centros próximos a Euskadi?

- La diferencia es brutal. ¿Qué es lo que quiere hacer el PNV? Ser carcelero. ¿Por qué? Porque quieren abrir las puertas de las cárceles. Por eso tenemos que asegurarnos de que los que están en cárceles vascas hayan iniciado ese camino hacia la reinserción. Y para eso, hay que renegar de ETA. Lo que no quiero es que me tomen el pelo.

- ¿Qué le parece que algunos acusen a las víctimas de querer tener un papel que no les corresponde?

- Yo tengo muy claro qué es lo que puedo pedir porque está recogido en la ley y lo que sólo puedo pedir es ser escuchada. Y eso es lo que este Gobierno está haciendo. Escuchar. Sé que las víctimas no podemos exigir una determinada política penitenciaria a ningún Gobierno. De hecho, cuando se produjeron los terceros grados y los primeros acercamientos, no nos pusimos como locas. Si las cosas se hacen desde la legalidad y se nos escucha, tendrán nuestro apoyo.

«Fuera de toda garantía»

- Tras el final de ETA, ¿tiene sentido la política de dispersión?

- Sí. ¿Quién ejerce ahora mismo la disciplina que antes ejercía el frente de 'makos'? La izquierda abertzale. Entonces, claro que tiene sentido. El culto al terrorista de ETA sigue intacto. Ellos son los que han tenido siempre en su mano ser acercados. Que rompan con ETA. ¿Dónde se ha conseguido ese mínimo? En cárceles a 600 kilómetros. Si meten a todos juntos en cárceles vascas, serían imposible la reinserción que prevén las leyes penitenciarias.

- España se mira en el espejo de Francia. ¿Cree que en algún momento se traspasará la línea de acercar a presos con delitos de sangre?

- Todos los etarras que están en Francia han pedido ser trasladados a las cárceles del País Vasco francés y les han sido denegadas. Están acercándoles a prisiones limítrofes. Francia no ha traspasado las líneas rojas. Los que tienen delitos de sangre directos, son de la cúpula de ETA o tienen casos pendientes en España, van a seguir cumpliendo pena donde están.

- ¿Y existe el temor a que aquí sí se acerque a presos con delitos de sangre?

- ¿No se acercó a Valentín Lasarte? Nosotros lo que pedimos es que renieguen de ETA. Si es así, no vamos a decir nada si cumplen condena en Zaballa. Eso sí, siempre que la cumplan entera. Nuestra línea roja está ahí, no en los delitos de sangre.

- La nueva ley de abusos policiales se presentará en octubre en el Parlamento vasco. Una normativa que, hasta ahora, han rechazado. ¿Es consciente de que hay quienes piensan que no quieren que se diga que las Fuerzas de Seguridad, sin generalizar, cometieron excesos?

- Todo lo contrario. Nosotros siempre decimos que la tortura es un delito deleznable. Que hay que investigarlo y condenarlo.

- No solo se habla de torturas...

- Nosotros hablamos de torturas porque se trata de funcionarios públicos. No se puede considerar víctima a una persona que se pone delante de una comisión designada por un Gobierno autonómico en base a un 'porque yo lo digo'. Eso es lo que denunciamos. Que se les pueda considerar víctimas de graves infracciones de derechos humanos por un procedimiento fuera de toda garantía. Eso no ocurre con las víctimas del terrorismo. La otra ley arrogaba a una comisión administrativa competencias jurisdiccionales. Por eso estaba recurrida. Ahora han hecho una nueva. Vamos a esperar.