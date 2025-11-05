El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Varios jugadores del Athletic aprovechan la mañana para dar un paseo por el centro de Newcastle
Consuelo Ordóñez, en la inauguración de las jornadas de Covite.

Consuelo Ordóñez alerta del «gravísimo problema de radicalización» tras los incidentes de Vitoria y Pamplona

Covite celebra sus jornadas anuales con la intención de «desmontar los mitos que legitiman el terrorismo»

Jesús J. Hernández

Jesús J. Hernández

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:30

Comenta

La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha alertado este miércoles sobre la «gravísima radicalización» que se está experimentando en «el País Vasco y Navarra». Preguntada ... por los incidentes registrados en Pamplona con jóvenes próximos a GKS y la batalla campal en Vitoria hace unas semanas entre radicales de Falange y otros de extrema izquierda, Ordóñez ha señalado que «llevamos tiempo advirtiendo en nuestro observatorio de que estamos en el país más radicalizado de Europa, especialmente entre los jóvenes». La hermana de Gregorio Ordóñez, el teniente alcalde de San Sebastián asesinado por ETA, ha emplazado «a las instituciones a ponerse las pilas ya» para frenar estos rebrotes violentos.

