Un constructor admite que se reunió con Cerdán para conseguir contratos

El juez que instruye el 'caso Cerdán' en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, interrogó ayer a tres de los cinco empresarios investigados como presuntos corruptores. ... Se trata de los responsables de las sociedades Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC), José Ruz; y los de la mercantil Obras Públicas y Regadíos (OPR), los hermanos Antonio y Daniel Fernández. Los tres aparecen junto a Fernando Merino, exdelegado de Acciona Construcción en País Vasco y Navarra, y Antxon Alonso, administrador de Servinabar (ambos declararán el lunes), en el centro de la investigación por el presunto amaño de contratos de obra pública a cambio del pago de mordidas al exministro de Transportes José Luis Ábalos, su entonces asesor Koldo García y el exdirigente del PSOE Santos Cerdán.

Los tres comparecientes negaron la mayor a preguntas del juez y del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón. Según recalcaron no entregaron dinero a la trama para conseguir adjudicaciones de Transportes en la etapa de Ábalos (2018-2021). Pero José Ruz, responsable de Levantina, sí ofreció algunos datos reveladores. Por ejemplo, cuando le preguntaron por un mensaje que envió a Koldo pidiéndole «hablar con el navarro» porque tras la salida de Ábalos y García del ministerio no les daban obra pública en Transportes. En el wasap se quejaba de que había «heridos inocentes» y «gente fuera del baile», en alusión a su empresa. «Eso no es conveniente para la ganadería», le habría dicho a Koldo.

Ruz, según diferentes fuentes, confirmó ayer que el «navarro» era Cerdán y que la «ganadería», el PSOE. Este dato es significativo porque la UCO ha contabilizado un gran número de conversaciones en las que Cerdán, Ábalos y Koldo hablan de la «ganadería», lo que podría sustentar la tesis de una financiación del partido. «Quería hablar con Cerdán porque era la única persona que me faltaba por hablar; quería saber por qué pasé a ser el último en las adjudicaciones (con anterioridad conseguía la mayoría de los contratos de Adif). Fue una persona de Acciona, Justo Vicente Pelegrini (exdirector de construcción recientemente despedido), quien me avisó de que me habían puesto la quilla en el PSOE, por eso quise hablar con Cerdán», admitió Ruz a preguntas del juez.

Además, al responsable de la empresa Levantina se le cuestionó por el contrato laboral que hizo una subcontrata de su empresa, Áridos Anfersa, a Patricia Uriz, exesposa de García, o por un trabajo que Koldo hizo para su compañía como vigilante de seguridad de unas obras y por el que percibía 2.600 euros al mes.

«El café y la cafetera»

Más peliaguda es una conversación con Koldo, incluida en el sumario, en la que ambos dialogan en clave sobre «el café y la cafetera» para referirse a los contratos públicos. Ruz se desligó de cualquier irregularidad aunque sí admitió que su interlocutor le facilitó un teléfono encriptado para este tipo de conversaciones.

Los hermanos Fernández (OPR) admitieron al juez que para estar en buen lugar para las adjudicaciones era necesario conocer no solo al entonces ministro Ábalos, a su director general de Carreteras, Javier Herreno, o a la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, también a funcionarios clave de Transportes, de ahí que les hayan mencionado en sus conversaciones con Koldo.

Tras concluir las comparecencias, el fiscal solicitó al juez que se impusieran medidas cautelares. Para los hermanos Antonio y Daniel Fernández, comparecencias quincenales ante el juzgado más cercano a sus domicilios. Para José Ruz la retirada del pasaporte, prohibición de salida del territorio nacional y las mismas comparecencias quincenales. El instructor aceptó estas solicitudes en una resolución en la que les mantiene imputados por delitos de cohecho y pertenencia a organización criminal.