«El consenso entre PSOE y PP es la única vía eficaz para frenar a la extrema derecha»

Lo que empezó siendo un encargo de la Fundación Ramón Rubial ha desembocado en un completo y detallado análisis –él prefiere hablar de «pequeño ensayo»– ... sobre la extrema derecha en todo el mundo y, en especial, en España. Kepa Aulestia (Ondarroa, 68 años) publica 'Extrema derecha. El resentimiento contra la democracia' (Ed. Catarata), volumen que será presentado este martes a las 19.00 horas en el Bizkaia Aretoa.

– ¿Estamos ante el peor momento de la democracia española desde la Transición?

– El más crítico. La combinación entre el crecimiento de la extrema derecha y la polarización es atroz. Se están deslegitimando las instituciones. Y en ese clima, similar al de Estados Unidos y otros países de Europa, a Vox no le hace falta hacer mucho. No necesita hacer grandes cosas para que su simple presencia como observador le sea suficiente.

– ¿Es pesimista?

– Con este libro pretendo aportar algo de sosiego. Hay que tener calma y tratar de rebajar la polarización porque el espacio natural de la extrema derecha, de Vox, es precisamente ése. Cuando las demás fuerzas políticas o grupos de opinión juegan al mismo juego, lo único que consiguen es incrementar su espectro.

– Pues grandes partidos no hacen otra cosa que polarizar y poner el foco sobre Vox. ¿Es una actitud suicida?

– Es un fenómeno bastante generalizado. En las últimas campañas electorales, incluso en lugares donde Vox no era un adversario a batir electoralmente, aparecía como un referente. Lo sacaban a escena siempre que podían. Es un riesgo que los partidos de izquierdas tengan la tentación de usar a Vox como un púgil fácil y visible que activa a sus bases.

– Si son conscientes de ese peligro, ¿por qué lo hacen?

– Es una estrategia equivocada. La gran pregunta es: ¿la izquierda está inquieta porque Vox está arrastrando tras de sí al PP o está contenta y satisfecha?

– ¿Qué dice usted?

– La sensación que transmiten es que hay un cierto regusto. Establecen un pack de 'derecha y extrema derecha', que puede ser resultón a corto plazo, pero tienen que entender que lo que está en juego es la democracia, no los resultados de las próximas elecciones.

Perfil «El votante de Vox no está dispuesto a salir a la calle y dar pasos haciael fascismo»

– ¿Y cómo debería actuar el PP?

– Debería haber mantenido a cualquier precio el discurso de Pablo Casado ante la moción de Vox contra Sánchez. Y al mismo tiempo, hacer un esfuerzo de aproximación y entendimiento, aunque fuese parcial, al PSOE.

– Usted descarta la opción de ilegalizar a Vox y de establecer cordones sanitarios, y señala que el consenso entre los dos grandes partidos como la única vía para frenarle.

– Ilegalizar a Vox no es posible legalmente y sería una aventura que terminaría mal porque lo victimizarías. El cordón sanitario es ya imposible porque se ha echado abajo en las propias instituciones europeas. Uno de los vicepresidentes de la Comisión (Raffaele Fitto) es del partido de Giorgia Meloni y ella se sienta en el Consejo.

– ¿Se equivoca entonces el lehendakari al excluir a Vox de sus rondas de contacto?

– No creo que esté obteniendo resultados, lo cual no quiere decir que los lograría si Vox participase de esas rondas. No lo tengo claro. Yo me arriesgaría más a invitarles que a mantenerles fuera para que entren en el juego democrático y no se puedan victimizar.

– Así que usted apuesta por el consenso entre PSOE y PP.

– Sí, sería necesario que existiera una sintonía de compromiso democrático entre las dos grandes formaciones. Pero me temo que estemos llegando tarde incluso para eso.

– Vuelve a ser pesimista.

– Es que no se ve mucha voluntad. Es la única vía eficaz pero requeriría entrenarse, hacer pequeños ejercicios de entendimiento. Pero ahora lo veo imposible. Imaginémonos un pleno de control de los miércoles completamente distinto al que vemos todas las semanas. Es impensable.

– Entendido.

– Es que los partidos están debilitados. No están debatiendo internamente, no están reflexionando a fondo, no están mirando a medio o largo plazo, no están hablando los más veteranos a los más jóvenes. Estamos en otro clima.

– ¿Que nos conduce a...?

– Al final, se está achicando el centro político como espacio de moderación y consenso. Y si esa tendencia se mantiene, todo va a quedar a merced de la extrema derecha. Temo que arraiguen fórmulas ultras en España.

«Caudillismo» de Abascal

– ¿Ve a Santiago Abascal vicepresidente del Gobierno?

– No lo descartaría. Puede haber una situación en la que al PP le sea imposible evitarlo. Lo que no tengo claro es si a Abascal le interesaría serlo. No creo que Vox esté pensando en hacerse cargo del Gobierno del país. Más bien, quiere hacerse con el país.

– Explíquese.

– Es a lo que están jugando a nivel autonómico, por ejemplo en la Comunidad Valenciana: condicionar la vida política y social.

– Habla en el libro del «caudillismo de Abascal» en Vox. ¿Le ve como un hombre con el carisma de líder?

– Me acuerdo de aquella frase de Arzalluz sobre Aznar: 'El poder es lo que te da carisma'.

– Hace años estaba claro el perfil del votante de Vox. Ahora las últimas encuestas dicen que ya pesca votos del PSOE. ¿Se atreve a definir al actual seguidor de Abascal?

– Me atrevo a hacer algunos apuntes. El votante de Vox está más presente en las zonas donde menos inmigración hay. También está presente el machismo con todas sus connotaciones. Y otro factor, verdaderamente preocupante, es la juventud, cómo está calando en los más jóvenes.

– ¿A qué lo achaca?

– Para la gente de cierta edad, que sabe lo que costó lograr la democracia, Vox es un factor que duele y que genera temor. Pero para los jóvenes, Vox no es temible. Ven que sus líderes dicen y hacen lo que les da la gana, dispuestos a 'cantarles las verdades' a cualquiera. En ese sentido es una opción atractiva.

– También defiende que Vox no es un partido fascista.

– Puede tener comportamientos y planteamientos que recuerdan al fascismo. Pero no estamos ante el fascismo. Para eso falta que desfile y ocupe el espacio público cada vez que le dé la gana. E irrumpir en nuestra vida privada, en las relaciones sociales, salirse del tiesto de la política para invadir otros espacios. Siempre se adivina esa tentación en Vox pero no lo está haciendo. Entre otras cosas porque no es capaz de hacerlo.

– ¿Por qué?

– Si no se sale de la política, si no hace grandes concentraciones de gente, es porque no lo conseguiría. Este mismo verano, en TorrePacheco, Vox ha demostrado que no es capaz de hacer acto de presencia de una manera notable. Su fuerza es limitada. Es decir, los votantes actuales de Vox no están dispuestos a salir a la calle, a dar ese paso hacia el fascismo.