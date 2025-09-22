El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de la semana pasada. EFE

El Consejo de Ministros aprobará este martes el embargo de armas a Israel

Tras un retraso que molestó a Sumar, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun ha garantizado que el real decreto verá la luz esta semana

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Lunes, 22 de septiembre 2025, 16:29

Tras varios retrasos y las amenzas de Izquierda Unida de salir del Gobierno, el Consejo de Ministros aprobará este martes el decreto ley del embargo ... a la compraventa de armas con Israel. Así lo garantizó ayer el portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, mientras que Podemos advirtió de que si la medida no es eficaz se tratará de una «estafa propagandística» por parte del Gobierno.

