El consejero de Universidades recrudece el choque con la UPV/EHU: «Casualidades, las justas»

Lejos de amainar, el choque institucional entre el Gobierno vasco y la UPV/EHU a cuenta de la financiación suma y sigue. Si bien el ... consejero de Universidades y el rector han coincidido este miércoles en un acto y se han saludado de manera cordial, lo cierto es que el conflicto continúa al rojo vivo. Juan Ignacio Pérez Iglesias, titular del ramo en el Ejecutivo, ha vuelto a insinuar las intencionalidades políticas de la cúpula de la universidad, ha pedido que los planteamientos sean «racionales» y ha rebajado las opciones de una reunión con el lehendakari, una petición de Joxerramon Bengoetxea con la que dice sentirse «desautorizado».

La disputa se inició la pasada semana, cuando el rector de la UPV/EHU exigió un incremento récord en la financiación por parte del Gobierno vasco. Si el proyecto presupuestario para el año que viene contempla partidas por 426 millones de euros (339 de aportación ordinaria y 87 más en complementos), Bengoetxea y su equipo estiman que se necesitarían más de 600 para evitar la «parálisis». Además, han reclamado una reunión al lehendakari y a los consejeros de Hacienda y Universidades para trasladarles el «informe de necesidades» que justificaría ese sustancial aumento, especialmente para salarios e infraestructuras.

Al otro lado, el Ejecutivo autonómico defiende que el crecimiento propuesto, de casi un 7%, es suficiente y que la universidad pública «no está infrafinanciada». Hasta el lehendakari, Imanol Pradales, destacó el martes que la UPV/EHU «nunca ha tenido tantos recursos» como ahora. Pero, al margen de lo estrictamente económico, el consejero del ramo elevó el choque institucional al deslizar que Bengoetxea está tratando de utilizar la institución académica como «ariete político». Una acusación que se saldó horas después con la respuesta del rector en la que exigió «respeto institucional» para el centro que dirige.

En plena guerra, el rector y el consejero han coincidido este miércoles en el acto de inauguración de la Semana de la Ciencia de la UPV/EHU en el Bizkaia Aretoa de Bilbao. Ambos se han saludado cordialmente y han compartido una conversación informal durante varios minutos en un clima de gran expectación mediática. En el turno de los discursos, se han dado las gracias mutuamente por la implicación de sus respectivas instituciones. Bengoetxea incluso ha llegado a valorar el «impulso» del Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación encabezado por el propio Pérez Iglesias para organizar la iniciativa.

«Estoy preocupado y triste»

El encuentro se ha producido unas pocas horas después de que el consejero se reafirmara en su posición. En una entrevista radiofónica a primera hora de la mañana, ha vuelto a desestimar el sustancial incremento de financiación reclamado. «Necesitamos planteamientos racionales», ha subrayado. Ha insistido en que los costes de la UPV/EHU son de los más altos en el sistema universitario español y en que la plantilla de personal docente e investigador es «muy generosa». También ha recordado que hay partidas destinadas a mejoras de infraestructuras que no se han ejecutado por completo.

Pero más allá de lo puramente económico, Pérez Iglesias ha asegurado que lo enorme del incremento solicitado «no puede obedecer a la manifestación de una demanda real», sino a otros motivos más cercanos a lo político. «Uno tiene una cierta creencia en las casualidades, pero es limitada. La experiencia me dice que casualidades, las justas...», ha dicho. El consejero ha confesado estar «preocupado y triste», y que la disputa le está doliendo en lo personal, máxime cuando antes de ser el responsable del ramo en el Gobierno vasco fue rector de la propia UPV/EHU, en concreto entre 2004 y 2008.

El consejero, además, ha rebajado claramente las opciones de que se celebre la reunión solicitada con el lehendakari. «Si con eso pudiéramos desatascarlo y llegar a acuerdos, lo daría por bueno, pero el planteamiento va a ser el mismo», ha antepuesto. Pérez Iglesias cree que la petición de que el encuentro sea con Pradales es «una desautorización en toda regla» hacia su persona: «No es la mejor manera de hacer amigos».