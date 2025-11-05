El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El consejero de Universidades, Juan Ignacio Pérez Iglesias, y el rector de la UPV/EHU, Joxerramon Bengoetxea, este miércoles en un acto en Bilbao. Jordi Alemany

El consejero de Universidades recrudece el choque con la UPV/EHU: «Casualidades, las justas»

Juan Ignacio Pérez insiste en las intencionalidades políticas del rector el mismo día en que ambos se saludan con cortesía al coincidir en un acto

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:02

Comenta

Lejos de amainar, el choque institucional entre el Gobierno vasco y la UPV/EHU a cuenta de la financiación suma y sigue. Si bien el ... consejero de Universidades y el rector han coincidido este miércoles en un acto y se han saludado de manera cordial, lo cierto es que el conflicto continúa al rojo vivo. Juan Ignacio Pérez Iglesias, titular del ramo en el Ejecutivo, ha vuelto a insinuar las intencionalidades políticas de la cúpula de la universidad, ha pedido que los planteamientos sean «racionales» y ha rebajado las opciones de una reunión con el lehendakari, una petición de Joxerramon Bengoetxea con la que dice sentirse «desautorizado».

