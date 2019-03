Crisis de Gobierno El consejero sucumbe a la presión de la oposición y la debilidad del Ejecutivo Miembros del sindicato ESK en el momento de presentar la denuncia ante la Fiscalía. / borja agudo Podemos destapó la trama, Bildu estrechó el cerco al pedir el cese y el PP decidió dejarle caer OCTAVIO IGEA Viernes, 15 marzo 2019, 01:23

Por los pasillos del Parlamento vasco se mezclaban ayer emociones contrapuestas. Por un lado el malestar, cabreo incluso, de los miembros del PNV por la «campaña de acoso» político que, a su juicio, ha provocado la caída de Jon Darpón. Por otro, la nada disimulada alegría de los partidos de la oposición, que han presionado al ya exconsejero de Salud y al lehendakari hasta forzar el relevo. A las puertas del carrusel electoral, Elkarrekin Podemos, EH Bildu y PP pueden repartirse la 'medalla' de la dimisión casi a partes iguales.

El escándalo de las OPE de Osakidetza lo destapó Elkarrekin Podemos (EP) hace nueve meses. Lo hizo en una rueda de prensa en la que 'adivinó' el resultado de los exámenes de varias especialidades antes de que los resultados fueran públicos. Y posteriormente lo volvió a hacer. Lo que inicialmente fue una denuncia puntual se convirtió en una bola imparable. «Desde el primer momento advertimos de que existían filtraciones, y con las pruebas presentadas nunca imaginamos que el Gobierno las podría negar», recordó ayer la parlamentaria de EP Cristina Macazaga. «Darpón ha sucumbido a las presiones y por fin ha sido coherente y ha asumido su responsabilidad por su mala gestión en la crisis», se congratulaba.

Tras un primer amago de reprobación del Parlamento, que los partidos que sustentan al Gobierno vasco evitaron en el último momento el pasado junio, la oposición volvió a la carga hace un mes, nada más conocerse que la Fiscalía tomaba cartas en el asunto. Podemos presentó un segundo intento de reprobación que ha acabado por ser definitivo.

Más que recibir un toque de atención del Parlamento –la reprobación no tiene carácter vinculante–, Darpón ha acabado dimitiendo por lo que venía después. Además de apoyar la reprobación, EH Bildu había anunciado su intención de elevar la presión política. Redactó una enmienda que iba a provocar que, además de la reprobación, el Parlamento pidiera el cese del exconsejero y ayer abrió la puerta a presentar una moción de censura si lo anterior no era efectivo. Ahí han acabado por moverse los cimientos del Departamento de Salud. «La dimisión llega tarde pero era obligatoria y necesaria porque hablamos de irregularidades muy graves y el consejero no podía hacer como que no sabía nada», señaló la aforada independentista Rebeka Ubera. En todo caso, para su formación, que también intenta que se constituya una comisión de investigación en la Cámara de Vitoria, un cambio de nombres al frente de Osakidetza no es suficiente. «Eso no arregla un problema estructural como el que tenemos en la política de personal», insistió Ubera.

«Achicharrado»

Y con Elkarrekin Podemos y EH Bildu lanzados a por Darpón, la llave final la ha tenido el otrora socio prioritario del Gabinete Urkullu. El PP anunció hace unas semanas que se sumaba a la reprobación y ha acabado dejando caer a un ya exconsejero «achicharrado» por la presión y los frentes abiertos. El presidente de los populares vascos, Alfonso Alonso, alabó ayer la figura de Darpón pero criticó su «deficiente gestión» de la crisis de la OPE. Aunque Alonso miró más arriba y culpó directamente al lehendakari de lo ocurrido... y de lo que pueda ocurrir. «Su Gobierno hace aguas y muestra una debilidad sin precedentes, por lo que Urkullu debería aprovechar esta salida para acometer una reforma más profunda».

LAS FRASES

«Desde el primer momento advertimos de que existían filtraciones» Cristina Macazaga | Elkarrekin Podemos

«La dimisión era necesaria, pero un cambio de caras no es suficiente» Rebeka Ubera | EH Bildu